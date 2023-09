Ferrari 499P: quarto e quinto posto alla 6 Ore del Fuji

Nell’ultima edizione della 6 Ore del Fuji, valida per il FIA World Endurance Championship 2023, le prestazioni del team Ferrari – AF Corse non sono state all’altezza delle aspettative.

Con le loro Ferrari 499P, le squadre guidate da Fuoco-Molina-Nielsen e Pier Guidi-Calado-Giovinazzi hanno concluso rispettivamente in quarta e quinta posizione. Questo segna la prima volta nella stagione attuale che il costruttore modenese non riesce a piazzarsi sul podio.

Ferrari 499P: le prestazioni delle due hypercar non sono state al top

Dopo una partenza promettente, in cui le 499P erano subito dietro alla Porsche n°6 grazie alle notevoli performance di Molina e Calado, il duo di Maranello ha successivamente ceduto terreno alle Toyota.

In particolare, è stato dopo i turni di guida di Giovinazzi e Nielsen nella parte centrale della competizione che la Toyota n°7 ha allungato il suo vantaggio, relegando le Ferrari 499P a distanze insormontabili.

Nonostante l’insuccesso al Fuji International Speedway, AF Corse esce dal Giappone con la consapevolezza di aver spremuto ogni goccia di potenziale dalla sua hypercar. Varie strategie, sia convenzionali che innovative, sono state messe in campo per massimizzare le performance, ma alla fine non sono state sufficienti per raggiungere un piazzamento che avrebbe mantenuto vive le speranze nel campionato Costruttori.

Leggi anche: Ferrari 499P: ottime prove libere della 6 Ore del Fuji

Tuttavia, il titolo Piloti per il campionato FIA WEC 2023 rimane ancora una possibilità matematica per gli uomini della casa automobilistica modenese. È un obiettivo difficile, reso ancor più arduo dal punteggio maggiorato in palio nella prossima 8 Ore del Bahrain, ma tecnicamente ancora alla portata del team Ferrari – AF Corse.