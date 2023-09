Ram 1500 TRX Extreme: Pickup Design svela la sua versione modificata

Ram non ha bisogno di introduzioni quando si tratta di produrre veicoli robusti e potenti. Tuttavia, Pickup Design, la sussidiaria di Carlex Design specializzata in veicoli commerciali, ha deciso di portare il Ram 1500 TRX a un livello completamente nuovo, battezzandolo TRX Extreme. Le modifiche apportate riguardano sia l’interno che l’esterno.

Il primo elemento che salta subito agli occhi sono gli accorgimenti estetici. Il tuner ha applicato un rivestimento Line-X sulla fascia anteriore, sul paraurti e sugli archi delle ruote, aumentando in modo significativo la loro resistenza agli urti e ai graffi. Ma non è tutto. La sezione posteriore e gli specchietti retrovisori esterni del 1500 TRX Extreme sfoggiano il medesimo rivestimento nero Line-X, che li rende estremamente resistenti.

Ram 1500 TRX Extreme: il pick-up diventa ancora più estremo grazie a Pickup Design

Per chi è amante dei dettagli, sarà impossibile non notare la barra luminosa montata sul tetto, che rende questo modello un veicolo inconfondibile anche nelle condizioni di scarsa visibilità. Non manca un set esclusivo di pedane laterali per affrontare qualsiasi terreno.

Parlando di interni, Pickup Design ha letteralmente rifatto l’abitacolo di questo Ram 1500 TRX. Il cuoio naturale è senza dubbio il protagonista, con inserti in pelle gialla su sedili, volante, pannelli delle portiere e su alcune parti della consolle centrale e del cruscotto. Gli elementi in fibra di carbonio gialla e l’Alcantara nera completano questo mix di lusso e comfort.

712 CV di potenza

Non è stato necessario apportare modifiche al motore. Questo perché il Ram 1500 TRX Extreme è già equipaggiato con un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat che eroga ben 712 CV.

Se tutto questo vi ha convinto ad investire in un 1500 TRX Extreme, preparate il portafoglio: il prezzo di partenza per questo gioiello su quattro ruote è di 169.900 euro.