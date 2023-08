Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition è stato svelato

Ram ha annunciato oggi il Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition del 2024 come vero e proprio commiato per il celebre pickup. La produzione del Ram TRX si concluderà alla fine del 2023. Il Ram TRX ha consolidato Ram Truck come leader dei pickup fuoristrada del Nord America quando ha debuttato nel 2020 come modello 2021, stabilendo nuovi parametri di riferimento per potenza e prestazioni tra i modelli da mezza tonnellata con il Motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri.

Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition del 2024 offre nuovi colori esterni unici e contenuti premium

“L’introduzione del Ram 1500 TRX ha inaugurato un cambiamento significativo nei veicoli dalle prestazioni fuoristrada con un effetto alone che durerà per gli anni a venire”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram che fa parte di Stellantis. I performance truck stanno giungendo al termine, ma non è la fine della storia di TRX. Anche se daremo altre notizie in un secondo momento, siamo orgogliosi di offrire ai nostri fedeli appassionati di prestazioni lo speciale TRX 6.2L Supercharged V8.”

Il pickup ha una potenza nominale di 711 cavalli con il motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, che spinge il Ram TRX a una velocità massima di 190 km/h. Combinato con un cambio automatico a otto velocità TorqueFlite ad alta capacità di coppia, Ram TRX scatta da 0 a 100 in 4,5 secondi. Il Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition del 2024 offre agli acquirenti di pickup ad alte prestazioni un’ultima possibilità di possedere un pezzo di storia automobilistica. Disponibile in otto colori esterni, inclusi tre nuovi ed unici Delmonico Red, Night Edge Blue e Harvest Sunrise, il modello consente una personalizzazione ancora maggiore e presenta una combinazione unica di tecnologia, grafica e prestazioni e aspetto esterno direttamente dalla fabbrica.

Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition del 2024 offre contenuti altamente esclusivi, tra cui ruote con sistema antitallone Satin Titanium, con stemma sul cofano da 6,2 litri abbinato e decalcomania sul letto. All’interno, il contenuto esclusivo include cuciture Patina sul cruscotto, sui sedili e il logo “TRX” ricamato sullo schienale. Sono inclusi anche un TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition cluster splash screen, badge sulla console centrale ultra premium che mostra il numero di costruzione, badge sul cruscotto TRX lato passeggero con finitura Satin Titanium e inserti sui pannelli delle portiere in pelle scamosciata Triaxle.

Gli interni includono anche fibra di carbonio opaca con trama 4×4 sul quadro strumenti, sulle portiere, sulla console e sul volante. L’equipaggiamento standard aggiuntivo include un sistema audio premium Harman Kardon con 19 altoparlanti, display Head-Up, specchietto retrovisore digitale e sedili conducente e passeggero elettrici a 8 regolazioni. Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 – Final Edition del 2024 offre il collaudato e affidabile motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri ad alte prestazioni, che offre la massima potenza per sessioni di guida prolungate senza degrado delle prestazioni. Il modello è disponibile negli Stati Uniti a un prezzo iniziale di $ 117.625 e sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2023.

Ricordiamo infine che nel 2009, il marchio Ram Truck è stato lanciato come divisione autonoma, focalizzata sulla soddisfazione delle richieste degli acquirenti di pickup e sulla fornitura di veicoli di qualità di riferimento. Con una gamma completa che comprende Ram 1500, 2500/3500 Heavy Duty, 3500/4500/5500 Chassis Cab e ProMaster, il marchio Ram costruisce veicoli che portano a termine il duro lavoro e portano le famiglie dove devono andare.