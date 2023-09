Citroën Drive All Electric: il brand partecipa alla Settimana Europea della Mobilità

Nel contesto della Settimana Europea della Mobilità 2023, iniziativa che pone l’accento sulla sostenibilità dei trasporti urbani e sull’efficienza energetica, Citroën gioca un ruolo chiave con il suo nuovo progetto Citroën Drive All Electric.

Questa iniziativa si rivela una risposta concreta alla crescente necessità di ridurre le emissioni di gas serra, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo per il 2050.

Citroën Drive All Electric: annunciato il nuovo progetto dedicato alla mobilità sostenibile

Il brand di Stellantis ha già dimostrato la sua dedizione alla causa ecologica. A partire dal 2022, Citroën Italia ha elettrificato numerose isole nel Bel Paese, come Carloforte e La Maddalena, fornendo veicoli elettrici al fine di promuovere la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio italiano.

La flotta elettrica dell’azienda è vasta e diversificata, spaziando dalle auto 100% elettriche come e-C4 ed e-Berlingo a veicoli commerciali elettrici. Particolare menzione merita la Ami, un veicolo rivoluzionario accessibile già dai 14 anni, ideale per educare le nuove generazioni ai vantaggi della mobilità sostenibile.

Per enfatizzare la centralità del tema Risparmio Energetico nella Settimana Europea della Mobilità, Citroën organizzerà vari eventi e attività a partire dal 16 settembre. Questi includono workshop e incontri presso le concessionarie del gruppo, focalizzati sulle potenzialità della mobilità elettrica e sull’innovativa offerta di leasing Citroën Easy Go. Il momento culminante sarà una carovana elettrica che attraverserà le città coinvolte, simboleggiando l’inizio di un futuro più verde per l’Italia.

Le parole di Alessandro Musumeci

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia, sottolinea come il progetto Citroën Drive All Electric si inserisca perfettamente nella visione strategica del marchio francese. L’obiettivo è rendere l’elettrico accessibile a tutti attraverso offerte finanziarie flessibili, inclusa la possibilità di provare la guida elettrica con serenità.

Leggi anche: Citroën Easy Go: la nuova soluzione di leasing per e-C4 ed e-C4 X

Infine, non solo gli ambassador della Ami, ma anche oltre 12.000 clienti che hanno già abbracciato la transizione energetica saranno coinvolti. Chi parteciperà agli eventi avrà la possibilità di effettuare un test drive e di concorrere per un comodato d’uso gratuito di sei mesi del quadriciclo leggero a zero emissioni.