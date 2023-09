Jeep: al primo posto nella classifica per il servizio clienti in un importante mercato

Jeep è il marchio di volume meglio valutato dai suoi clienti nello Studio dell’Indice di Assistenza al Cliente in Messico 2023 (CSI) di JD Power. La casa automobilistica americana di Stellantis occupa il primo posto nel segmento del mercato dei volumi con un punteggio di 900. Lo Studio dell’Indice di Assistenza al Cliente in Messico 2023 (CSI), ora nel suo ottavo anno, è un’analisi integrale dell’esperienza di servizio tra proprietari di veicoli di uno a tre anni e valuta la soddisfazione del cliente con il distributore autorizzato mediante la valutazione di una serie di elementi chiave.

L’assistenza clienti di Jeep in Messico è la migliore in assoluto secondo JD Power

Lo studio dell’indice del servizio clienti in Messico 2023 (CSI) si basa sulla valutazione di 4.906 proprietari di veicoli nuovi, di modelli dell’anno 2020, 2021 o 2022 che hanno portato il loro veicolo in servizio presso un distributore autorizzato da meno di 12 mesi. Lo studio è attualmente in corso dalla fine del 2022 alla fine del 2023.

“In Jeep siamo impegnati nel fornire ai nostri clienti un’esperienza di utilizzo unica, innovando costantemente per mantenere i vantaggi che abbiamo con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del segmento”, ha commentato Rafael Paz, direttore del marchio Jeep in Stellantis México. “Questo riconoscimento nel secondo anno consecutivo riflette che l’attenzione al cliente è una delle parti più importanti dell’esperienza dell’utente Jeep”.

Lo studio è stato riprogettato in questo anno per includere nella lista diversi tipi di servizi che in precedenza non venivano presi in considerazione. Altre aggiunte chiave includono informazioni più dettagliate sulle preferenze del cliente per diversi aspetti della visita ai centri di assistenza, i fattori che migliorano la fiducia del cliente nei confronti dei distributori e il motivo per cui i clienti scelgono un distributore in un determinato luogo. Dunque per Jeep ancora una buona notizia dal Messico.