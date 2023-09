Jeep porta la sua intera gamma elettrificata al VEM 2023

Anche quest’anno la Plaza de Colón di Madrid diventa l’epicentro della mobilità elettrica in Spagna grazie alla Fiera dei Veicoli Elettrici di Madrid (VEM), che celebra la sua ottava edizione dall’8 al 10 settembre. Con un’auto 100% elettrica in gamma, la Jeep Avenger, e la presenza della gamma ibrida plug-in 4xe, il marchio americano sarà una delle grandi attrazioni di un evento che comincia a diventare una tradizione nella capitale spagnola.

Jeep partecipa al VEM, la Fiera dei Veicoli Elettrici di Madrid

Presso lo stand Jeep sarà possibile vedere dal vivo le ultime novità del marchio. Grande protagonista sarà la Jeep Avenger e la sua versione a “emissioni zero”, attuale “Auto dell’anno in Europa”. Al suo fianco ci saranno due Suv ibridi plug-in che si distinguono per efficienza e prestazioni: la Compass 4xe e la Grand Cherokee 4xe. Le due principali novità di quest’anno, Avenger e Grand Cherokee 4xe, saranno disponibili per essere provate sulle strade di Madrid.

In questa edizione di VEM, Jeep si avvale della collaborazione di F2M eSolutions, la divisione ricarica elettrica di Stellantis, che garantirà la ricarica dei veicoli esposti e in prova e fornirà supporto ai team commerciali e ai clienti che ne avranno bisogno. La Avenger offre una visione fresca e innovativa di ciò che dovrebbe offrire un SUV compatto. Progettato e prodotto in Europa, si distingue per le tecnologie avanzate, lo spazio interno ampio e ben sfruttato, il design accattivante e la sapiente combinazione di caratteristiche che lo fanno brillare in campagna e in città.

Dal canto suo, la gamma 4xe, ibrida plug-in, unisce il comfort e i vantaggi della tecnologia elettrica allo spirito anticonformista e avventuroso che da sempre fa parte della sua identità. Formata dalle versioni ibride plug-in della casa americana. La Jeep Compass 4xe stabilisce nuovi standard in termini di stile, tecnologia, sicurezza, sostenibilità e funzionalità, oltre ad anticipare elementi di design che appariranno nei prossimi modelli del marchio. Incorpora il sistema di infotainment Uconnect 5 e Highway Assist, un sistema di assistenza alla guida per la guida autonoma di livello 2

La nuova generazione della Jeep Grand Cherokee incorpora la versione più potente della gamma 4xe, con una potenza combinata fino a 380 CV, trazione integrale, una coppia massima di 637 Nm e un’autonomia che può raggiungere i 50 km “a emissioni zero”.