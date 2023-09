Stellantis offre un aumento salariale del 14,5% a UAW

Stellantis nelle scorse ore ha fatto la sua prima proposta economica concreta per un nuovo contratto con la UAW. Questa includerebbe aumenti salariali per un totale del 14,5 per cento senza pagamenti forfettari per i “dipendenti più rappresentati”. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha anche annunciato proposte di bonus di “protezione dall’inflazione” pari a 6.000 dollari nel primo anno del contratto e 4.500 dollari negli ultimi tre anni dell’accordo per tutti i dipendenti.

Stellantis fa la sua proposta all’UAW: aumenti salariali del 14,5%

Il sindacato United Auto Workers ha reagito alla proposta dell’azienda pubblicando un volantino sui social media, intitolato “Stellantis finalmente risponde“, in cui si sottolinea che l’azienda è “di gran lunga la più ricca delle tre grandi case automobilistiche”. Il volantino presentava un confronto tra le richieste dei membri del sindacato e la proposta. Ha riconosciuto l’offerta di aumento salariale ma ha affermato che ciò non compensa l’inflazione o le perdite passate. In esso si afferma inoltre che l’unità salariata rappresentata dal sindacato dell’azienda avrà diritto solo al pagamento di una somma forfettaria. Il volantino diceva che la società aveva rifiutato tutte le proposte sindacali in materia di partecipazione agli utili, pensioni, sicurezza del lavoro, aumento della retribuzione dei pensionati e qualità della vita.

Il sindacato, che ha presentato accuse di pratiche lavorative sleali contro Stellantis e General Motors in relazione alla contrattazione, aveva chiesto un aumento salariale del 40%, evidenziando aumenti nella retribuzione dell’amministratore delegato e miliardi di dollari di profitti realizzati dalle case automobilistiche negli ultimi anni. Il sindacato sta negoziando con Stellantis, Ford Motor Co. e GM in vista della scadenza dei contratti la prossima settimana. Il sindacato ha dichiarato di essere pronto a scioperare entro la scadenza tutte le case automobilistiche con le quali non ha un accordo.

Stellantis

Mark Stewart, direttore operativo di Stellantis Nord America, ha pubblicizzato la proposta in una lettera ai dipendenti. “Si tratta di un’offerta forte e responsabile che ci consente di continuare a fornire buoni posti di lavoro ai nostri dipendenti oggi e alla prossima generazione qui negli Stati Uniti. Inoltre protegge la futura capacità dell’azienda di continuare a competere a livello globale in un settore che sta rapidamente passando ai veicoli elettrici. Poiché sappiamo che questo è importante per voi e per le vostre famiglie, restiamo impegnati a contrattare in buona fede e a raggiungere un accordo equo entro la scadenza. Con questa offerta equa, cerchiamo una soluzione tempestiva alle nostre discussioni”, si legge nella lettera. Stewart ha descritto questa come una “settimana davvero positiva al tavolo delle trattative”, affermando che le due parti hanno fatto “enormi progressi su centinaia di questioni a livello di sottocommissione”.

Qualche ora dopo la proposta di Stellantis, il presidente della United Auto Workers Shawn Fain ha criticato la prima proposta di contratto economico del gruppo definendola “profondamente inadeguata”, ma ha affermato che le tre case automobilistiche di Detroit stanno mostrando segnali di movimento verso le richieste del sindacato a meno di una settimana dalla scadenza degli attuali accordi. Fain ha anche condiviso che Ford Motor Co. ha apportato aggiornamenti alla sua proposta, inclusa l’offerta di un adeguamento salariale legato al costo della vita, una progressione più breve verso il salario più alto e un limite all’uso di dipendenti temporanei.