Stellantis vuole dimezzare il peso delle batterie entro il 2030

Stellantis, il quarto costruttore automobilistico al mondo nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato di voler ridurre il peso delle batterie dei suoi veicoli elettrici del 50 per cento entro il 2030. Lo ha dichiarato Ned Curic, responsabile della tecnologia di Stellantis, in un’intervista concessa nelle scorse ore a Reuters in occasione dell’inaugurazione del nuovo Battery Technology Center di Mirafiori.

Stellantis: l’obiettivo per il 2030 è quello di dimezzare il peso delle batterie delle sue auto

Ned Curic ha spiegato che l’obiettivo è di aumentare l’autonomia e l’efficienza dei veicoli elettrici, riducendo al contempo i costi e l’impatto ambientale. Per raggiungere questo obiettivo, Stellantis sta lavorando su nuove tecnologie di batterie, tra cui quelle allo stato solido, che promettono una maggiore densità energetica e una maggiore sicurezza rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.

Stellantis ha inoltre annunciato di voler investire 30 miliardi di euro entro il 2025 per accelerare la sua transizione verso la mobilità elettrica. Il gruppo prevede di lanciare 21 modelli elettrificati entro il 2022, tra cui quattro marchi premium: Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia e Maserati. Stellantis punta a raggiungere una quota di mercato del 38 per cento nel segmento dei veicoli elettrici in Europa e del 10 per cento negli Stati Uniti entro il 2025.

Ricordiamo che entro il 2030 il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares venderà solo auto elettriche in Europa. Negli USA queste sempre nello stesso anno rappresenteranno il 50 per cento delle vendite totali. Vedremo dunque quali novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi dal gruppo automobilistico.