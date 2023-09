Stellantis: le auto a combustione in circolazione fino al 2050

Stellantis ritiene che le auto a combustione continueranno a funzionare fino al 2050 e dunque diventano necessarie le misure per contenere le emissioni di carbonio fino a quando non saranno completamente sostituite da veicoli elettrici. Per questo nei giorni scorsi vi è stata una apertura all’utilizzo di eFuel. Come vi abbiamo riportato in precedenza, l’azienda ha annunciato questa settimana che i test effettuati con il colosso petrolifero saudita Aramco hanno dimostrato che 24 tipi di motori a combustione nei veicoli europei prodotti dal 2014 possono utilizzare e -carburanti senza bisogno di adattamenti.

Stellantis prevede che in Europa le auto a combustione saranno in circolazione almeno fino al 2050

Stellantis ha ribadito il suo impegno affinché tutte le sue vendite in Europa entro il 2030 siano elettriche, sebbene l’Unione Europea abbia escluso le auto che utilizzano eFuel dalla scadenza del 2035 per l’eliminazione graduale dei veicoli che emettono anidride carbonica. Ma molti dei veicoli a combustione prodotti entro il 2029 dureranno almeno altri due decenni, ha affermato giovedì Christian Mueller, vicepresidente senior di Stellantis per i sistemi di propulsione nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

“Dobbiamo davvero prenderci cura della nostra flotta”, ha detto. “Credo che il 25 per cento dei nostri veicoli saranno ancora utilizzati dopo 20 anni. Pertanto, il tempo di esposizione agli e-fuel è considerevole, molto considerevole”. Insomma si tratta di un problema reale di cui in effetti al momento nessuno si sta occupando ma che rappresenta in effetti una questione molto importante se davvero si vogliono ridurre le emissioni di CO2 nel più breve tempo possibile. Vedremo se l’Unione Europa ascolterà le parole di Stellantis e farà qualcosa in proposito o si limiterà semplicemente a confermare il divieto di vendere auto a combustione a partire dal 2035.

Ovviamente la questione legata agli eFuel è meno semplice di quanto si possa immaginare visti gli altri costi di questo tipo di carburante rispetto a quelli normali. Ma in questo caso la politica potrebbe intervenire e rendere le differenze esigue.