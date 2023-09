Fiat 500 è entrata nel cuore dei tedeschi: la city car ha ottenuto numerosi premi in Germania

Fiat 500 si è aggiudicata ancora una volta il titolo di “Auto aziendale dell’anno” in Germania: la giuria di esperti della rivista specializzata Firmenauto ha eletto la nuova 500 elettrica a batteria e la 500 Hybrid la numero 1 famiglia di modelli due volte nella categoria del concorso “Minicar”: nel gruppo dei veicoli importati e nella classifica generale.

Fiat 500 riceve diversi premi in Germania: la city car si conferma una vettura molto amata dai tedeschi sia in versione elettrica che ibrida

“Sono molto orgoglioso di queste rinnovate vittorie nel premio ‘Auto aziendale dell’anno’. Il verdetto degli operatori del settore dimostra che la Fiat 500 in entrambe le varianti elettrificate è uno dei modelli più apprezzati in questa categoria, non solo tra gli acquirenti privati ​​in Germania. Anche i modelli particolarmente ecologici 500 Electric e 500 Hybrid sono molto apprezzati dagli utenti commerciali. Successi come questo ci spronano a portare avanti costantemente la nostra strategia di elettrificazione dell’intera gamma di modelli FIAT”, ha commentato Haico van der Luyt.

Durante la votazione per l’“Auto aziendale dell’anno”, una giuria di esperti della rivista specializzata Firmenauto ha determinato i modelli di veicoli più popolari in 18 categorie tra commercianti, gestori di flotte e gruppi professionali simili.

La Fiat 500 Electric è stata il veicolo elettrico a batteria (BEV) più venduto del Gruppo Stellantis nella prima metà del 2023. Anche in Europa la Fiat 500 Electric è stata leader nel suo segmento e, in termini di vendite, si è classificata tra le prime 5 vetture elettriche in Germania, Italia, Francia e Spagna. Già nel 2022 la Fiat 500 elettrica era uno dei BEV più venduti in Germania e in alcuni casi era addirittura in testa a questa statistica complessiva. Insomma ancora una bella notizia per la city car della principale casa automobilistica italiana che come sappiamo viene prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori vicino a Torino.