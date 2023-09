Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee 4xe: un nuovo video esalta le loro capacità

Il marchio Jeep ha lanciato “Dents”, la sua nuova campagna per Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee 4xe, attraverso televisione, social media e canali di media digitali. La campagna del marchio completamente integrata verrà lanciata in onda con uno spot televisivo di 30 secondi e sul canale YouTube del marchio con uno spot di 60 secondi.

Jeep lancia la campagna di marketing “Dents” per Grand Cherokee e Grand Cherokee 4xe

“Dents segue il nostro Jeep Grand Cherokee attraverso le varie fasi della vita di una famiglia, creando ricordi significativi attraverso le ammaccature e i graffi che riceve nel corso degli anni”, ha affermato Marissa Hunter, vicepresidente senior di Stellantis Nord America. “Per i nostri proprietari, la loro Jeep Grand Cherokee è molto più di un mezzo di trasporto, è un membro della famiglia che gioca un ruolo fondamentale nel loro percorso di vita. Questa connessione emotiva è stata costruita e rafforzata nel corso di decenni e ora, con la gamma ampliata, abbiamo davvero qualcosa per tutti. Nel nostro video, mentre inauguriamo il modello elettrificato, viene posta un’attenta considerazione nel mantenere vive le tradizioni mentre le chiavi e i ricordi vengono tramandati alla generazione successiva”.

“Dal 1992 la Jeep Grand Cherokee rende possibili le avventure”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Disponibili ora per l’anno modello 2024 con la Grand Cherokee a 2 file, la Grand Cherokee L a 3 file e l’ibrido plug-in Grand Cherokee 4xe elettrificato, le avventure, di ogni tipo, continueranno a fornire ricordi di lunga durata.”

La data di lancio della campagna è strategicamente allineata ad un periodo come questo in cui i giovani ed entusiasti studenti universitari che fanno le valigie e tornano a scuola adesso, molti dei quali si metteranno al volante della loro auto di famiglia dove saranno protagonisti di nuove avventure e dove sicuramente verranno creati i ricordi più significativi. “Dents” è stato creato dal marchio Jeep in collaborazione con l’agenzia con sede a Chicago, Highdive.