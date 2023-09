Lancia presenta la nuova gamma di Ypsilon

Nonostante manchi sempre meno al debutto della nuova Lancia Ypsilon, nelle scorse ore la casa automobilistica piemontese ha presentato la nuova gamma dell’attuale generazione che presenta numerose novità. Con il lancio della nuova gamma sono stati due gli obiettivi per il brand premium di Stellantis. Innanzi tutto si è cercato di semplificare la gamma e poi anche di arricchire l’offerta proposta a livello di contenuti di serie. La nuova Gamma di Ypsilon Hybrid riduce le sue versioni da cinque a due, che si chiamano Oro e Platino. Il nome di ogni versione (da Silver a Oro, da Gold a Platino) indica la sua ricchezza e la sua eleganza: il vantaggio per il Cliente in termini di contenuti è evidenziato dal valore più alto del metallo che identifica ogni versione.

Ecco come cambia la gamma di Lancia Ypsilon

La gamma Hybrid, pensata per il mondo digitale, offre di serie alcuni elementi di stile, comfort e accessori che prima erano disponibili solo come optional, rendendo più vantaggiosa l’offerta per il cliente. La versione Oro si arricchisce di cerchi Style e specchietti regolabili elettricamente, e presenta un miglioramento degli interni per renderli più raffinati. La versione Platino, invece, include i cerchi in lega, il paraurti posteriore dello stesso colore della carrozzeria, lo scarico cromato, i vetri oscurati, la telecamera e i sensori di parcheggio posteriori e i sedili con rivestimento in Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile che si ottiene riciclando la plastica recuperata nel Mediterraneo.

Inoltre la nuova Gamma di Lancia Ypsilon è disponibile adesso nei seguenti colori di carrozzeria: nero vulcano, verde rugiada, grigio pietra, rosso argilla, bianco neve e blu elegante. Migliora anche la tecnologia a bordo con l’auto che è sempre più connessa ed efficiente. Questo soprattutto grazie a cose come la nuova radio 7” touchscreen che dispone di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, di un nuovo caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio e della telecamera posteriore per agevolare le manovre.

La maggiore efficienza deriva invece dalla presenza del motore Mild Hybrid in cui un benzina 1.0, 3 cilindri, 70cv (51,5 kW) Firefly è abbinato ad un propulsore elettrico BSG da 12 volt. Infine segnaliamo che per quanto riguarda i prezzi della nuova gamma di Lancia Ypsilon si parte da 14.150€.