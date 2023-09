Opel crescita super in Germania ad agosto

Opel ha registrato ottimi risultati in Germania nel mese di agosto: secondo l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), il mese scorso sono state immatricolate circa 14.700 autovetture del produttore di Rüsselsheim. Si tratta di circa il 39 per cento in più rispetto ad agosto dell’anno precedente. Il marchio tedesco di Stellantis è così entrato nella TOP 5 della classifica KBA. La quota di mercato delle autovetture con il 5,4 per centro è stata superiore a quella dell’anno precedente (5,3 per cento) e si è accumulata con quella dei veicoli commerciali leggeri addirittura al 5,7 per cento.

Opel: il marchio tedesco ad agosto entra nella TOP 5 della classifica KBA

Particolarmente impressionanti sono stati i veicoli elettrici a batteria ( Battery E lectric V ehicle) con il fulmine. Nel mese di agosto, la quota di mercato dei BEV di Opel era pari al 7,5 per cento, il massimo annuale e superiore alla quota di mercato complessiva delle autovetture. Nel complesso, circa il 45 per cento di tutte le autovetture Opel di nuova immatricolazione in Germania erano elettriche a batteria. Ciò pone la casa tedesca ben al di sopra del mercato complessivo, che, secondo KBA, ad agosto aveva una quota di BEV di circa il 32 per cento.

La Opel Corsa Elettrica e la Opel Mokka Elettrica sono state accolte particolarmente bene dai clienti. Più di una Corsa su due appena immatricolata era elettrica a batteria. Inoltre, la Corsa rappresentava circa il 50 per cento di tutte le vendite di BEV nell’intero segmento B. Due delle tre nuove immatricolazioni della Mokka erano auto elettriche.

Ad agosto Opel ha guadagnato punti anche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Lì i modelli Combo, Vivaro e Movano hanno raggiunto un nuovo record sul mercato tedesco con circa 2.400 nuove immatricolazioni e una quota di mercato del 9,7 per cento.

“In agosto, insieme ai nostri concessionari, abbiamo ottenuto ottimi risultati sul nostro mercato interno in quello che continua ad essere un contesto di mercato molto dinamico e siamo cresciuti in modo significativo rispetto all’anno precedente. I nostri veicoli elettrificati sono estremamente apprezzati dai clienti. Opel è elettrica. E sia Astra Sports Tourer Electric che la nuova Corsa Electric, che attualmente festeggiano la loro anteprima mondiale all’IAA Mobility di Monaco, ci daranno ulteriore slancio”, spiega Mario Köhler, capo del marchio Opel Germania.

Opel offre attualmente 15 veicoli elettrificati, che coprono i segmenti di mercato più importanti. Tra questi figurano anche il veicolo elettrico da città Rocks-e e il Vivaro HYDROGEN con cella a combustibile a idrogeno. Entro il 2024, Opel offrirà almeno un modello elettrico a batteria in tutte le serie di modelli. Dal 2025, ogni nuova Opel sarà puramente elettrica.