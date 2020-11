Opel Corsa-e trionfa nel Championnat Électrique et Nouvelles Énergies 2020

L’Opel Corsa-e brilla anche nel mondo del Motorsport. Presentata per la prima volta in una competizione internazionale, la compatta 100% elettrica ha vinto il Championnat Électrique et Nouvelles Énergies realizzato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA). Questo campionato cresce ogni anno di importanza.

Riservato esclusivamente alle auto di produzione, la competizione abbina un rally di regolarità cronometrato al decimo di secondo a una gara di efficienza dove si conta ogni Wh. Il Championnat Électrique et Nouvelles Énergies 2020 è stato notevolmente rinnovato per essere adattato all’attuale emergenza sanitaria.

Opel Corsa-e: la compatta 100% elettrica vince il Championnat Électrique et Nouvelles Énergies

Iniziata durante l’estate, la stagione si è rivelata la più dura della storia con l’ingresso di cinque campioni internazionali, una dozzina di produttori e altrettanti campioni nazionali provenienti da Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

Artur Prusak e Thierry Benchetrit a bordo della Opel Corsa-e hanno preso il comando nel primo round. Sul podio, il duo ha conquistato il titolo, posizionandosi davanti ai campioni italiani. Sotto la pressione del cronometro, la vettura ha battuto il record con un consumo medio di 12,7 kWh ogni 100 km. Nel corso della stagione, nessun altro modello dei vari marchi coinvolti nel campionato è stato così efficiente.

Artur Prusak, pilota e campione delle edizioni 2015, 2016 e 2020, ha detto: “La nostra disciplina richiede una guida tanto fluida quanto efficiente per poter guidare a velocità medie imposte senza sprecare energia. È questo equilibrio che rende il campionato così interessante e il motivo per cui sempre più concorrenti decidono di partecipare. Siamo stati in grado di conquistare rapidamente il vantaggio grazie alla Opel Corsa-e e il divario è cresciuto dopo ogni gara“.

Thierry Benchetrit invece ha affermato: “Con le sue misure e la sua tecnologia, l’Opel Corsa-e ha dimostrato di essere la più versatile durante tutto l’anno, qualunque sia la configurazione del terreno. In montagna, in pianura, in città, siamo sempre stati all’avanguardia per efficienza e regolarità. Questo è il risultato di molti anni di lavoro ma anche della competitività della Opel Corsa-e“.

