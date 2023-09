Ferrari Programma XX e F1 Clienti: svelato il calendario 2024

Durante la celebre cena di gala tenuta nei Ferrari Racing Days a Silverstone, sono state svelate le tappe chiave del calendario 2024 del Programma XX e F1 Clienti. State sintonizzati se desiderate sapere dove e quando il brand di Maranello porterà la sua eredità sportiva l’anno prossimo.

Iniziamo con il dettaglio più importante: l’avvio della stagione 2024 è fissato dal 2 al 4 febbraio sul circuito di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Il mese successivo, le attività si sposteranno verso casa, con un appuntamento sui tortuosi saliscendi del Mugello il 15 e 16 marzo.

Ferrari: si parte il 2 febbraio sul circuito di Abu Dhabi

Ma Programma XX e F1 Clienti non si fermeranno certo lì. A maggio, segnatevi un doppio weekend all’americana: dal 12 al 13 a Sonoma (California) e dal 17 al 19, la competizione si sposta a Laguna Seca. Sarà un’opportunità imperdibile per vedere la casa automobilistica modenese in azione.

Per la prima volta nella storia del Programma XX ed 1 Clienti, Ferrari si dirigerà verso il nuovo circuito ungherese di Balaton, dal 5 al 7 giugno. Quasi alla fine di quel mese, ci sarà una trasferta orientale, più precisamente dal 28 al 30 giugno a Suzuka (Giappone).

E non crediate che il tour mondiale si fermi in Asia. A fine luglio, precisamente dal 31 al 1° agosto, il palcoscenico sarà Le Castellet (Francia). Segue un ritorno sul territorio tedesco con una tappa al Nurburgring, dal 6 all’8 settembre.

Infine, come di consueto, l’evento che chiude la stagione si terrà durante le Finali Mondiali Ferrari, ma per quanto riguarda la data e la location, queste informazioni sono ancora segrete. Ora avete un quadro completo del calendario 2024 del Programma XX ed F1 Clienti, le esclusive iniziative sportive organizzate dal produttore di Maranello.