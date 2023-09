Jeep: leadership nel segmento PHEV anche ad agosto 2023

In un settore automobilistico in continua evoluzione, Jeep emerge come leader indiscusso nel segmento dei veicoli ibridi plug-in, secondo gli ultimi dati forniti da Dataforce. Non solo: l’analisi rivela anche un rafforzamento generale del brand nel mercato italiano, posizionandosi all’ottavo posto con una quota di mercato che ha raggiunto il 4,2%, mostrando un’espansione sia mensile che annua.

A catalizzare l’attenzione sono soprattutto Renegade 4xe e Compass 4xe, che stanno dando un contributo significativo al posizionamento della casa automobilistica americana come leader nel mercato dei PHEV in Italia.

Jeep: quota di mercato del 4,2% nel mercato dei veicoli ibridi plug-in ad agosto

La quota di mercato per questi modelli sfiora infatti il 18%. È importante sottolineare che sia il Renegade che la Compass 4xe sono i campioni assoluti nei loro rispettivi segmenti: B-SUV e C-SUV.

Non solo ibridi: esploriamo la gamma completa di SUV elettrificati che Jeep ha da offrire. Con la tecnologia plug-in hybrid, i veicoli della gamma 4xe, che include Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee, offrono un equilibrio inedito tra piacere di guida e sostenibilità ambientale.

Questi prodotti rappresentano l’epitome dell’innovazione, combinando prestazioni elevate con zero emissioni di CO2 e un’autonomia di circa 50 km in modalità 100% elettrica in un contesto urbano.

Prosegue il successo della nuova Avenger

L’ultima aggiunta alla gamma elettrificata del marchio di Stellantis è la Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico del produttore americano. Questo modello racchiude in sé tutte le qualità che hanno reso Jeep un punto di riferimento nel settore, da una capability off-road superiore a un design funzionale e interni versatili.

La nuova Avenger spicca anche per il suo avanzato motore elettrico, che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in ambito urbano. Inoltre, una ricarica rapida di soli 24 minuti può riempire la batteria dal 20% all’80%.

Ma non è tutto: per soddisfare una clientela diversificata sul mercato italiano, l’Avenger è anche disponibile con un motore a benzina da 1.2 litri che eroga fino a 100 CV di potenza, mantenendo le emissioni di CO2 al di sotto dei 130 g/km.

I dati di Dataforce evidenziano una crescita complessiva di Jeep nel nostro mercato, tanto nel segmento ibrido plug-in quanto in quello elettrico, consolidando la sua presenza e rafforzando la sua posizione di leadership.