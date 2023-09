Citroën C4 Cactus Noir: in arrivo una nuova edizione speciale

In arrivo sul mercato brasiliano entro la fine del 2023, la nuova Citroën C4 Cactus Noir si posiziona come una valida alternativa più economica alla variante Shine THP. Lanciata dalla casa automobilistica francese, questa versione viene offerta con il motore THP da 1.6 litri e rappresenta un’opzione accessibile senza compromessi in termini di qualità e prestazioni.

Sotto il cofano della C4 Cactus Noir, questo propulsore eroga 166 CV di potenza a 6000 g/min e 239 Nm di coppia massima a 1400 g/min, quando alimentato a benzina. Se invece si sceglie l’etanolo, allora la potenza sale a 173 CV sempre a 6000 g/min mentre la coppia rimane invariata. Accanto al motore troviamo un cambio automatico a 6 rapporti già presente nella gamma attuale del brand di Stellantis.

Citroën C4 Cactus Noir: la nuova special edition debutterà entro fine anno

Entrando nei dettagli estetici, la versione speciale Noir si distingue per i suoi accenti di design in tonalità scure. Dai dettagli degli Airbumps agli inserti delle modanature dei parafanghi, tutto è in tinta nera. Anche i cerchi e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono verniciati di nero. Le colorazioni disponibili per la carrozzeria includono il Preto Perla Nera e il Cinza Grafito.

Per quanto riguarda gli interni, Citroën ha optato per rivestimenti in tonalità scure anche nell’abitacolo. La dotazione di serie della nuova Citroën C4 Cactus Noir è generosa. Prevede volante in pelle, sistema di infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, comandi al volante, sensori di pioggia per i tergicristalli automatici e vetri elettrici anteriori e posteriori con funzione one-touch.

Inoltre, la vettura offre il blocco automatico delle portiere e del portellone posteriore durante la marcia, degli specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e sei airbag.

Per i genitori, sono presenti fissaggi ISOFIX e Top Tether per seggiolini per bambini. Tra le altre funzionalità ci sono l’assistente alla partenza in salita, l’accensione automatica dei fari e il sistema Grip Control, per citarne alcuni.

Infine, è possibile che alcuni dispositivi di assistenza alla guida possano essere omessi per contenere il prezzo della Citroën C4 Cactus Noir, garantendo così un equilibrio tra costi e benefici.