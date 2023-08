Citroën ridefinisce la gamma dei suoi modelli

Citroën svela una significativa ridefinizione della costruzione della sua gamma di veicoli con 3 livelli di allestimento per modello, ognuno dei quali può offrire un massimo di 5 pacchetti opzionali per allestimento. Tutto si concentra quindi ora attorno a 3 livelli di allestimento, denominati YOU, PLUS e MAX, che sostituiscono le versioni Live, Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack oggi esistenti.

Dall’1 settembre Citroën facilita il processo di acquisto dei suoi clienti

Questo aggiornamento, in vigore dal 1° settembre, risponde ad un’aspettativa dei clienti e della rete di vendita volta a rendere le offerte più leggibili e chiare. Grazie ad una migliore comprensione degli upsell e delle diverse opzioni disponibili, Citroën facilita il processo di acquisto dei suoi clienti e ne favorisce la fiducia. Offrendo livelli di allestimento adeguati e pacchetti di optional ben definiti, il Marchio fornisce soluzioni adatte alle loro esigenze e al loro stile di vita.

Questa volontà di semplificazione basata su una gamma più ristretta favorirà anche prezzi competitivi e tempi di consegna migliori grazie alla riduzione della diversità, che genera complessità. Questo approccio risponde pienamente alle nuove abitudini dei consumatori, con in particolare l’ascesa di un mondo digitale più sintetico e il desiderio del Brand di muoversi verso una politica dei prezzi più giusta ed equilibrata in tutti i territori. In questa occasione, la casa francese lancia in Belgio, Austria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Germania un programma di sperimentazione di una politica di “prezzo equo”, con un prezzo netto sull’intero mercato interessato, in modo che il prezzo pagato sia lo stesso indipendentemente dal canale di distribuzione.

Le 5 versioni esistenti, Live, Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack, si evolvono per diventare YOU, PLUS e MAX. La ridefinizione della gamma si traduce in un’offerta più sintetica, facilitando la comprensione dei diversi upgrade e delle opzioni a disposizione dei clienti, senza impoverire i contenuti offerti. Le offerte sono progettate per soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo livelli di allestimento adatti alle loro preferenze e stili di vita. La gamma si sta rifocalizzando sul suo mercato principale offrendo il giusto livello di attrezzatura per ogni livello di prezzo.

Senza entrare nei dettagli di ciascun modello, un filo conduttore che attraversa ciascuno di essi è la nozione di stile e comfort, veri tratti distintivi di Citroën. Ad esempio per C4 e C4 X, il primo livello di finitura YOU dà accesso diretto al mondo del comfort Citroën con dotazioni di serie come sospensioni con freni idraulici progressivi, un buon livello di connettività con il touch screen da 10” associato allo schermo del telefono senza fili. La finitura PLUS amplifica l’esperienza Citroën con sedili Citroën Advanced Comfort, telecamera di retromarcia e cerchi in alluminio da 18”. Infine, l’upgrade offerto dalla versione MAX aggiunge equipaggiamenti per facilitare la vita a bordo con accesso e avviamento a mani libere.

Una politica limitata di pacchetti opzionali completa l’offerta per renderla più semplice, fino a 5 pacchetti per versione, restando il colore della carrozzeria una scelta indipendente. Sulla base dell’analisi degli ordini e dei feedback, è stata imposta la logica dei pack per evitare che i clienti dovessero cercare e poi selezionare tra le tante opzioni quella che alla fine corrispondeva al loro profilo.

Per C4 e C4 X, un pack per tecnofili con ricarica wireless, visione a 360° per le manovre di parcheggio e assistenza alla guida autonoma di livello 2 con Highway Driver Assist o ancora un pack che raggruppa funzionalità per rispondere ai clienti che vivono in regioni con inverni freddi con sedili riscaldati e volante. Per quanto riguarda le edizioni limitate, saranno sempre proposte per animare la gamma nei momenti opportuni. Questo è esattamente ciò che porterà molto presto la nuova collezione Ë-SERIES.

Citroën afferma anche la propria volontà di migliorare il processo di acquisto dei propri clienti, riducendo al contempo costi e tempi di consegna. Il punto di partenza è l’ascolto delle aspettative dei clienti attraverso la rete distributiva ma anche attraverso uno strumento, Citroën Advisor, che consente ai clienti di pubblicare in totale trasparenza commenti e opinioni sui prodotti, sui punti vendita e sulle offerte di servizi della casa francese di Stellantis. La semplificazione e la chiarezza dell’offerta aiuteranno i clienti a scegliere più facilmente, rispondendo così ad una delle loro principali aspettative. Con un range più ristretto, il processo di acquisto diventa meno complesso e l’esperienza complessiva più semplice e fluida.