Jeep Compass raggiunge il traguardo delle 450.000 unità prodotte in Brasile

Successo in Brasile e America Latina per la Jeep Compass. Il popolare modello della casa americana ha appena ottenuto l’ennesimo importante traguardo e cioè il traguardo delle 450.000 unità prodotte in Brasile. La vettura di Jeep ha iniziato la sua produzione in Brasile nell’ottobre 2016, presso il Polo Automotivo de Goiana a Pernambuco. Nel 2021 è stata rinnovata e ha portato sul mercato ancora più design, tecnologia, raffinatezza e prestazioni. La produzione del modello nello stabilimento di Pernambuco contribuisce anche all’intero sviluppo tecnologico e sociale della regione.

Il modello è un riferimento tra i SUV del Paese, con tutta la sua forza e prestazioni che risaltano sull’asfalto, nelle sfide fuoristrada e anche nelle vendite. Leader assoluto tra i SUV medi negli ultimi 6 anni, Jeep Compass continua a primeggiare nella categoria nel 2023 ed è una presenza costante nella TOP 10 dei modelli più venduti, considerando il mercato totale. E questo è facilmente spiegabile, visto che questa auto è il SUV medio più tecnologico prodotto in Brasile, con più funzionalità per la guida semiautonoma, due schermi da oltre 10” ciascuno, oltre ad essere il più avventuroso della categoria, con Trazione 4×4.

E il leader dei Suv medi è stato ancora pioniere nell’introdurre nella sua categoria numerosi contenuti tecnologici e di sicurezza, come il sistema di frenata di emergenza con rilevamento di pedoni, ciclisti e motociclisti, Servizi connessi nativi, 7 airbag, tra gli altri elementi che ne hanno fatto rapidamente un riferimento nel segmento.

Il modello si distingue dalla concorrenza anche per quanto riguarda le finiture interne, lo spazio e il comfort. I client idi Jeep Compass possono contare inoltre su diversi elementi che rendono il modello ancora più distintivo, come il bagagliaio con sensore di presenza, la piattaforma di servizi connessi “Adventure Intelligence”, mirroring wireless per Android Auto e Apple Carplay, cerchi da 19 pollici”, tettuccio apribile elettrico e Command View panoramico, audio Premium Beats, tra molti altri elementi che ne hanno fatto un successo di produzione e vendita nel paese. Tra l’altro non è solo in Brasile il paese in cui il modello ha successo. Prodotto nel Polo Automotivo Goiana (PE), questo modello viene esportato in diversi paesi dell’America Latina, tra cui Argentina, Cile, Colombia, Paraguay, Uruguay, tra gli altri paesi della regione.