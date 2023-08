Stellantis offre pacchetti di uscita volontaria ai lavoratori dello stabilimento di Windsor

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha offerto dei pacchetti di uscita volontaria ai lavoratori dello stabilimento di Windsor in Canada, dove viene prodotto il minivan Chrysler Pacifica. Lo ha confermato il sindacato Unifor, che rappresenta i circa 4.500 dipendenti dello stabilimento.

Stellantis ha offerto dei pacchetti di uscita volontaria ai lavoratori dello stabilimento di Windsor in Canada

L’offerta fa parte di una strategia di Stellantis per ottimizzare le sue operazioni e adeguarsi ai cambiamenti del mercato e alle sfide della mobilità sostenibile. Il gruppo ha infatti annunciato a aprile che offrirà dei pacchetti di uscita volontaria a 33.500 dipendenti negli Stati Uniti e in Canada, tra cui 31.000 operai e 2.500 impiegati.

I pacchetti di uscita volontaria sono destinati ai lavoratori che hanno almeno 15 anni di anzianità e che lavorano in determinate aree. Gli incentivi variano in base all’età e alla vicinanza all’età pensionabile, ma sono generalmente più generosi di quelli offerti in passato. I lavoratori che accettano l’offerta dovranno lasciare l’azienda entro il 31 dicembre 2023. I pagamenti andranno da $ 25.000 a $ 60.000 a seconda del numero di anni che un lavoratore ha trascorso in azienda. Tuttavia, coloro che accettano il pacchetto se ne andranno senza alcun vantaggio.

Il sindacato Unifor ha detto che non conosce il numero esatto di lavoratori di Stellantis che riceveranno l’offerta a Windsor, ma ha stimato che si tratti di circa il 10 per cento della forza lavoro. Il sindacato ha anche detto che non si aspetta che l’offerta abbia un impatto negativo sulla produzione dello stabilimento che in futuro produrrà nuovi modelli.

Il presidente di Unifor, Jerry Dias, in passato aveva espresso la sua preoccupazione per il futuro dello stabilimento e dei suoi dipendenti. Ha detto che il sindacato continuerà a monitorare la situazione e a chiedere a Stellantis di investire nello stabilimento e nei suoi prodotti.

In una dichiarazione di Stellantis, la società ha affermato che le domande per il pacchetto devono essere ricevute dalle risorse umane presso lo stabilimento entro e non oltre il 24 agosto, con le uscite che si verificheranno entro e non oltre il 31 dicembre.