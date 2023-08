Nuova Lancia Ypsilon: design di forte impatto per la futura generazione

La Lancia Ypsilon, la piccola utilitaria che da 35 anni rappresenta il marchio italiano, si prepara a rinnovarsi nel 2024, con una nuova generazione che promette di essere più moderna, tecnologica e sostenibile. La nuova Lancia Ypsilon sarà infatti il primo modello di Lancia ad adottare la piattaforma elettrica CMP di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, che permetterà di offrire una versione 100% elettrica e una versione ibrida plug-in.

Il design della nuova Lancia Ypsilon sarà indubbiamente uno dei pezzi forti della futura generazione e potrebbe stupire

La nuova Lancia Ypsilon sarà anche il primo modello a beneficiare della nuova strategia di Lancia, che punta a rilanciare il brand con una gamma di prodotti premium, distintivi e innovativi. La nuova Ypsilon sarà infatti progettata e sviluppata per fare bene in Europa e riportare il marchio italiano nel segmento premium.

La nuova Lancia Ypsilon avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale e avrà un design più dinamico e raffinato, ispirato alla concept car Lancia Pu+Ra HPE mostrata ad aprile alla Milano Design Week. La nuova vettura di Lancia avrà anche una maggiore personalizzazione, grazie alla possibilità di scegliere tra diversi colori, materiali e finiture per gli interni e gli esterni. Dunque quello che colpirà maggiormente in questa auto sarà il suo design esterno che viene descritto come di forte impatto da chi ha avuto già il piacere di vedere dal vivo i primi prototipi del modello usciti dalla catena di montaggio dello stabilimento Stellantis di Figueruelas in Spagna vicino alla città di Saragozza.

Anche gli interni al pari dell’esterno saranno d’impatto. Eleganza e tecnologia la faranno da padroni. Ricordiamo che la vettura farà il suo debutto nel corso del primo trimestre del 2024 con le vendite che dovrebbero ufficialmente partire in Europa intorno alla metà del prossimo anno. Ovviamente sembra probabile che entro fine anno possano arrivare sorprese interessanti come le prime immagini teaser o altro.