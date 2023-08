Fiat, Jeep e la strana alleanza con i cinesi di BYD

Stellantis, la società che controlla marchi come Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, sta progettando una partnership strategica con BYD, produttore cinese di auto elettriche, nel nord-est del Brasile. In una recente intervista al quotidiano Valor Econômico, il presidente di Stellantis in Sud America, Antonio Filosa, ha affermato che l’azienda intende avvicinarsi a BYD per attirare più produttori di ricambi auto nel Nord Est del paese.

Fiat e Jeep: in Brasile Stellantis sarebbe in trattativa con BYD per una partnership relativai alla sua fabbrica di Goiana

BYD ha recentemente annunciato il suo progetto di aprire una fabbrica a Camaçari a Bahia, rilevando la fabbrica che apparteneva a Ford. Stellantis gestisce uno stabilimento a Goiana (PE) dal 2015, e ha già visto crescere il numero dei fornitori a Pernambuco da sette a 38, con l’aspettativa di arrivare a 50 presto e di arrivare a 100 nei prossimi cinque anni.

La ricerca di nuovi partner ha portato Stellantis a muovere passi verso Bahia, dove è in trattative con un ex fornitore Ford che ha già iniziato a fornire componenti per la linea Goiana in piccole quantità. La potenziale partnership con BYD è vista come un’opportunità strategica per entrambe le case automobilistiche. BYD è nota per la sua esperienza nei veicoli elettrici e ha dimostrato di avere successo nel suo mercato. Condividendo i fornitori con il produttore cinese, Stellantis può beneficiare dell’esperienza di BYD nella tecnologia elettrica e accelerare il processo di elettrificazione delle Jeep, Fiat e Ram prodotte a Pernambuco. Ricordiamo che in questa fabbrica viene prodotta ad esempio anche Fiat Toro.

L’approccio tra Stellantis e BYD promette di rafforzare il settore automobilistico nel Nordest del Brasile, stimolare l’economia regionale e contribuire al progresso della mobilità sostenibile del paese. Occorre però precisare che per il momento questa partnership non è stata ancora ufficialmente confermata. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che questo accordo interessa da vicino Fiat e Jeep che sono le punte di diamante del gruppo automobilistico in America Latina.