Stellantis: il motore PureTech darebbe ancora problemi ai proprietari di auto Peugeot, Citroën e DS

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, sarebbe alle prese con dei problemi legati al motore PureTech, il propulsore a benzina a tre cilindri che equipaggia molti modelli dei marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel. Si tratta di un motore che ha ricevuto diversi premi per le sue prestazioni e la sua efficienza, ma che avrebbe anche causato dei guasti e dei difetti a numerosi clienti.

Dalla Francia si segnalano ancora problemi con il motore PureTech di Stellantis

Secondo notizie provenienti dalla Francia, il motore PureTech continua a registrare dei guasti a causa in particolare della cinghia di distribuzione. Questi problemi sarebbero stati segnalati da molti proprietari di auto equipaggiate con il motore PureTech, sia nella versione aspirata da 1.2 litri e 82 CV, sia nella versione turbo da 1.2 litri e 110 o 130 CV. I problemi sarebbero stati riscontrati sia su auto nuove che su auto usate, e riguarderebbero modelli come la Peugeot 208, la Peugeot 2008, la Peugeot 308, la Citroën C3, la Citroën C4 Cactus, la DS 3 Crossback e l’Opel Corsa.

Stellantis ha riconosciuto l’esistenza di alcuni problemi legati al motore PureTech, ma ha sostenuto che si tratta di casi isolati e non di un difetto strutturale. La società ha dichiarato di aver preso delle misure per risolvere i problemi e per assistere i clienti coinvolti. Tra queste misure ci sono l’aggiornamento del software del motore, la sostituzione delle cinghie di distribuzione e il prolungamento della garanzia fino a sette anni o 180.000 km per i modelli più recenti.

Stellantis ha anche dichiarato di aver migliorato la qualità del motore PureTech nelle ultime versioni prodotte, introducendo dei nuovi materiali e dei nuovi processi produttivi. La società ha inoltre annunciato di voler lanciare una nuova generazione del motore PureTech entro il 2024, che sarà più potente, più efficiente e più affidabile. Il nuovo motore PureTech sarà anche adatto all’elettrificazione, in quanto potrà essere abbinato a un motore elettrico per formare un sistema ibrido plug-in. Stellantis ha quindi espresso la sua fiducia nel motore PureTech e ha invitato i clienti a non farsi scoraggiare dai problemi riscontrati da alcuni utenti. La società ha anche assicurato che sta lavorando per garantire la soddisfazione dei clienti e per offrire loro dei prodotti di qualità.