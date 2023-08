Mercato auto usate: a giugno c’è stato un aumento del 9,1% in Italia

Il panorama del mercato auto usate in Italia dimostra una robustezza inedita, registrando il sesto mese consecutivo di crescita. A giugno 2023, i dati preliminari segnalano 400.872 cambi di proprietà, segnando un incremento del 9,1% rispetto ai 367.603 di giugno 2022.

Nei primi sei mesi del 2023, il mercato ha visto un totale di 2.484.531 transazioni di auto usate, a fronte dei 2.309.998 nel medesimo periodo del 2022. Ciò rappresenta un incremento percentuale del 7,6%, una ripresa significativa dopo la flessione del 12% registrata tra gennaio e giugno 2019.

Mercato auto usate: oltre 400.000 passaggi di proprietà registrati a giugno

Per quanto riguarda le tipologie di alimentazione, il diesel continua a dominare il mercato delle vetture usate con il 48,7% delle transazioni, seguito dalla benzina con il 38,1%. Le auto ibride costituiscono il 5,3% delle vendite mentre GPL e metano si attestano rispettivamente al 4,4% e al 2,4%. Le auto elettriche rappresentano uno spicchio modesto, con uno 0,5% per i trasferimenti netti.

A livello regionale, la Lombardia detiene il primato con il 15,6% delle transazioni, seguita dal Lazio con il 9,7% e dalla Campania con il 9,2%.

Tendenze di anzianità: cambio generazionale

Le auto con oltre 10 anni rappresentano poco meno della metà delle vendite, circa il 49,7%. Tuttavia, cresce l’interesse per vetture con età tra 6 e 10 anni, che adesso coprono il 16% del mercato.

I passaggi di proprietà tra privati e aziende rappresentano il 56,2% del totale, una leggera diminuzione rispetto al semestre precedente. Le transazioni da operatori a clienti finali si attestano al 39,7%.

Rapporto tra auto usate e nuove

Nel primo semestre del 2023, in Italia sono state vendute 1,427 milioni di auto usate contro 852.632 nuove, con un rapporto di 1,7 auto usate per ogni nuova, in calo rispetto al rapporto di 1,9 del primo semestre 2022.

Leggi anche: All’asta una rarissima Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello

Circa il 58% delle auto in circolazione in Italia hanno un’anzianità superiore ai 10 anni. In termini di alimentazione, il 44% delle auto circolanti è a benzina mentre il 43,6% è a diesel.

Il mercato auto usate in Italia è in una fase di forte ripresa, evidenziando un trend positivo sia in termini di volumi che di preferenze dei consumatori. Mantenendo questo ritmo, si prevede un futuro prospero per il settore.