Milano Monza Motor Show (MIMO): numeri record per la terza edizione

Dal 16 al 18 giugno 2023, la terza edizione del Milano Monza Motor Show (MIMO) si è svolta con grande successo presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Il numero di appassionati motoristici presenti ha raggiunto un picco sorprendente, con ben 60.000 visitatori che hanno affollato paddock, tribune e box, superando le aspettative degli organizzatori.

Il clou dell’evento è stato i vari test drive, organizzati in collaborazione con Plenitude. Con l’adesione di diverse prestigiose case automobilistiche, tra cui BYD, Cirelli, Dodge, Hyundai, Mazda, Mole Urbana, Nissan, Polestar, Ram, Suzuki Auto, Suzuki Moto, Volkswagen e Verge Motorcycle, gli appassionati hanno avuto l’opportunità di vivere in prima persona l’emozione di guidare queste fantastiche auto.

Aehra Sedan

Milano Monza Motor Show: l’edizione 2023 ha registrato 60.000 presenze nei tre giorni

Anche i box e i paddock di Apollo, Aston Martin, Bentley, Dallara, De Tomaso, Ferrari, Lotus, Maserati, McLaren, Pambuffetti e 777 Hypercar hanno attratto la curiosità di un gran numero di persone, desiderose di ammirare da vicino i capolavori più moderni.

Il MIMO 2023 ha rappresentato un palcoscenico d’eccezione per alcune anticipazioni mondiali. La start-up italo-americana Aehra ha scelto questo evento per svelare la sua nuova Aehra Sedan, una berlina 100% elettrica che combina prestazioni, design e sostenibilità. Scuderia Grassi non è stata da meno, rivelando al pubblico l’esclusiva Grassi 044S, un omaggio moderno all’iconica Lancia Delta S4 Stradale.

Un momento di particolare interesse è stata la Indy Autonomous Challenge, una gara tra monoposto a guida autonoma che per la prima volta ha messo alla prova la sua efficienza su un circuito europeo. Il progetto Polimove del Politecnico di Milano è salito sul podio, vincendo contro Technische Universität München TUM e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Le dichiarazioni di Andrea Levy

Andrea Levy, presidente del MIMO, ha espresso la sua gratitudine verso gli espositori e ha evidenziato la rilevanza di questa edizione del festival. Ha ringraziato tutti gli espositori che hanno creduto in questa che sulla carta è la 3ª edizione del MIMO, ma che a conti fatti è un’edizione zero, totalmente allestita e organizzata all’Autodromo Nazionale Monza.

Levy ha continuato dicendo che hanno creduto da sempre che l’Autodromo fosse la location perfetta per il festival motoristico che avevano in mente e l’entusiasmo e i numeri che hanno avuto sotto gli occhi in questi tre giorni lo confermano. Adesso la testa è al 2024, a tutto quello che possono valorizzare ulteriormente di questo format.

L’attesa è già alta per il Milano Monza Motor Show 2024, un evento che promette di essere un altro appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motori.