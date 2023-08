Ferrari lancia dei nuovi dispositivi audio in collaborazione con Bang & Olufsen

La fusione tra l’eccellenza automobilistica di Ferrari e la maestria sonora di Bang & Olufsen ha raggiunto un nuovo apice con la nuova Collezione Ferrari, una gamma premium di prodotti audio.

Con radici che risalgono al 1925, Bang & Olufsen è un marchio molto affermato a livello globale nella tecnologia del suono mentre il cavallino rampante è un simbolo indiscusso di velocità e passione. Questa collaborazione rappresenta molto più di un semplice abbinamento di brand: è un vero e proprio incontro di giganti nel campo dell’innovazione.

Ferrari: il brand di Maranello realizza una gamma di prodotti audio con Bang & Olufsen

In primo piano nella Collezione Ferrari abbiamo l’home speaker Beosound 2, le cuffie di lusso Beoplay H95, gli auricolari high-end Beoplay EX e lo speaker portatile Beosound Explore. Tutti questi dispositivi vantano una finitura in alluminio anodizzato in un tono di rosso vibrante, che cattura l’essenza del produttore di Maranello.

Questo rosso è intensificato da un processo di lucidatura che ne accresce la brillantezza, rendendo ciascun pezzo un tributo cromatico alla casa automobilistica modenese.

Nel dettaglio, questi gadget audio incorporano elementi di design che sono stati minuziosamente selezionati per rispecchiare la storica gradazione cromatica nero jet e l’emblema del cavallino rampante, nonché per offrire un’acustica superlativa, cancellazione del rumore di alta qualità e una batteria efficiente.

La collaborazione prende un significato ancora più profondo quando si considera l’uso rivoluzionario dell’alluminio da parte di entrambe le aziende. Mentre Bang & Olufsen è stata una pioniera nell’uso dell’alluminio nel settore audio già dal 1955, Ferrari ha fatto storia con Sergio Scaglietti, un maestro nell’arte della carrozzeria in alluminio.

La qualità artigianale di questo metallo si manifesta specialmente nel Beosound 2: oltre a essere esteticamente notevole, l’alluminio contribuisce a eliminare la distorsione del suono.

Le dichiarazioni dei dirigenti

Sia Bang & Olufsen che il costruttore modenese hanno sempre spinto i confini nei loro rispettivi campi. “La nostra Collezione Ferrari è qualcosa di completamente diverso dai nostri speaker tradizionali. Sono pezzi di forte impatto, proprio come una supercar”, afferma Christoffer Poulsen – SVP di B&O per lo sviluppo commerciale e le partnership strategiche.

Da parte sua, Kristian Teär – CEO di Bang & Olufsen – sottolinea: “L’unicità della collaborazione deriva dalla combinazione di performance di alto livello, design sofisticato e maestria artigianale, tutti aspetti che sono nel DNA di entrambi i marchi”.

Se siete appassionati di audio e automobilismo, allora la Collezione Ferrari è un incontro imperdibile di due mondi. I prodotti saranno disponibili per l’acquisto sul sito Web di Bang & Olufsen, in negozi selezionati di Bang & Olufsen e Ferrari e sullo store del brand modenese.