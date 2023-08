Ferrari conquista importanti vittorie ad Aragon in ELMS e Le Mans Cup

L’adrenalina è alle stelle ad Aragon, dove Ferrari ha trionfato nelle competizioni di endurance automobilistiche di alto livello. Al terzo round dell’European Le Mans Series (ELMS), è stata la Ferrari 488 GTE a fare la differenza mentre nella Le Mans Cup la scena è stata rubata dalla Ferrari 296 GT3. Ogni dettaglio di queste memorabili corse dimostra la competenza senza pari del brand di Maranello nel motorsport.

Il circuito di Aragon, lungo 3,321 km con 18 curve, è stato teatro di un evento memorabile per Ferrari. Davide Rigon, il pilota ufficiale di Kessel Racing, ha guidato la 488 GTE alla vittoria, aggiudicandosi un trionfo notturno che coincide con il suo 37° compleanno.

Ferrari: le 488 GTE e 296 GT3 si portano a casa nuove vittorie

La prestazione dell’auto da corsa ha dimostrato il frutto di un lavoro di squadra e una strategia impeccabili, nonostante una gara complicata da due periodi di Full Course Yellow e l’attivazione della Safety Car.

Il team JMW Motorsport, con la sua GTE n°66, aveva già segnato la pole position mentre altre vetture del cavallino rampante, Spirit of Race e AF Corse, hanno chiuso nella Top 10. Tuttavia, è stato Rigon a consolidare la leadership del costruttore modenese nel finale, distanziando la Porsche n°16 con un margine di 10 secondi.

Ottima performance anche nella Le Mans Cup

Nel contesto della Le Mans Cup, la 296 GT3 di AF Corse ha conquistato il gradino più alto del podio. Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino hanno condotto la vettura al successo, nonostante una gara contrassegnata da tre Safety Car e un Full Course Yellow. Questa è stata la prima vittoria per la Ferrari 296 GT3, la debuttante della stagione, evidenziando l’egemonia del produttore di Maranello anche in questa categoria.

Dopo i successi ad Aragon, Kessel Racing si posiziona a soli due punti dalla cima della classifica generale in European Le Mans Series, un discorso simile vale per i piloti Kimura e Huffaker II. Nella Le Mans Cup, AF Corse è terzo nella classifica Team, mentre Koizumi e Cozzolino sono terzi in quella Piloti.

Con questi risultati importanti, Ferrari continua a rafforzare il suo dominio nel mondo del motorsport. Le prossime sfide saranno il 24 settembre per l’European Le Mans Series con la 4 Ore di Spa-Francorchamps e il 23 settembre per la Le Mans Cup sempre a Spa.