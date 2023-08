Peugeot e-3008 2023: emergono nuovi dettagli sulla piattaforma STLA Medium

Peugeot e-3008 2023 sarà la prima vettura del marchio francese a utilizzare la nuova piattaforma Stla Medium, una base modulare e flessibile pensata per i veicoli elettrificati di medie e grandi dimensioni. Si tratta di una delle quattro piattaforme che il gruppo Stellantis ha previsto per il suo piano di elettrificazione, insieme alla Stla Small, alla Stla Large e alla Stla Frame. La piattaforma Stla Medium sarà condivisa da tutti i brand del gruppo, tra cui Opel, Citroën, DS, Fiat, Jeep e Alfa Romeo.

Nuovi dettagli emergono sulla piattaforma STLA Medium che debutterà con la nuova Peugeot e-3008

La piattaforma Stla Medium si caratterizza per la sua versatilità, in quanto può ospitare diverse tipologie di veicoli, da quelli a due ruote motrici a quelli a quattro ruote motrici, da quelli con batteria da 400 V a quelli con batteria da 800 V, da quelli con motore elettrico singolo a quelli con motore elettrico doppio. La piattaforma può anche integrare un range extender a combustione per aumentare l’autonomia dei veicoli.

Come dicevamo Peugeot e-3008 2023 sarà una delle prime vetture a sfruttare le potenzialità della piattaforma Stla Medium, offrendo una gamma di motorizzazioni elettriche che varieranno in base alla potenza e alla capacità della batteria. Secondo le indiscrezioni, la Peugeot e-3008 2023 potrà contare su una potenza compresa tra i 180 e i 360 CV, con una coppia massima di oltre 500 Nm. La batteria potrà avere una capacità di 60 o 100 kWh, garantendo un’autonomia di circa 500 o 700 km nel ciclo WLTP.

A proposito di Peugeot e-3008 e di piattaforma STLA Medium, dalla Francia emergono nuovi dettagli sulle sue caratteristiche in una intervista concessa a L’Argus da parte di Sébastien Jacquet, project manager di Stellantis Engineering. Quest’ultimo ha dichiarato: “La STLA Medium è molto diversa dall’e -VMP perché quest’ultima era stata progettata per soddisfare le specifiche europee e non era compatibile con i prodotti del gruppo FCA, in particolare quelli americani”, ha spiegato.

Jacquet ha inoltre aggiunto: “La nascita di Stellantis nel 2021 ha cambiato la situazione con l’integrazione di nuovi marchi che hanno motorizzazioni e prestazioni differenti. Pertanto, STLA medium è stata completamente rifatta. Nel dettaglio, prosegue, “è stata completamente ridisegnata la parte centrale attorno alla batteria. Le specifiche prevedono l’installazione di una batteria da 98 kWh nella lunghezza più breve prevista per questa piattaforma (4,30 m), “che è un’impresa” ammette il manager.

Di conseguenza, l’asse posteriore multi-link è stato riprogettato in modo da poter trasportare questo accumulatore. Altra novità del progetto, la STLA Medium deve rispettare gli standard americani dei crash test, in particolare lo “Small Overlap”, che richiedeva l’irrigidimento della parte anteriore e del montante A (a livello del parabrezza). E Sébastien Jacquet aggiunge: “A partire da EMP2, abbiamo mantenuto i punti di interfaccia per non modificare lo strumento industriale.”

Sébastien Jacquet ha anche precisato: “La nostra piattaforma per Peugeot e-3008 è predisposta per la ricarica rapida e negli Stati Uniti passerà molto rapidamente. E perché non in Europa? “L’800 V ha un problema di costi e non funziona con i caricabatterie da 400 V”, spiega. Abbiamo studiato l’installazione di un box specifico, ma aggiunge diverse centinaia di euro al prezzo. Un altro problema è che in Europa non ci sono abbastanza caricabatterie da 800 V e il guadagno in minuti durante la ricarica non è spettacolare. Stellantis dichiara una ricarica dal 20 all’80% in 27 minuti.