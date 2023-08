Ferrari scende in pista ad Aragon con le sue 488 GTE e 296 GT3

In quest’ultimo weekend, il palcoscenico del motorsport europeo si sposta sul circuito di Aragon, in Spagna, per un doppio evento che vede come protagonista Ferrari. Gli occhi saranno puntati sul terzo appuntamento della stagione European Le Mans Series e sul quarto round del campionato Le Mans Cup.

Entrambe le competizioni vedono la presenza di veicoli prodotti dal costruttore modenese, in particolare cinque Ferrari 488 GTE e due Ferrari 296 GT3.

Ferrari: il brand è impegnato con European Le Mans Series e Le Mans Cup

Partendo dalla European Le Mans Series, la gara durerà 4 ore e avrà inizio con le prove cronometrate sabato 26 agosto alle 10:15. Il campo di gara vedrà cinque 488 GTE, schierate da vari team.

Tra questi, Formula Racing con la vettura n°50 guidata dal trio danese Johnny e Conrad Laursen e Nicklas Nielsen – pilota ufficiale del cavallino rampante. AF Corse non sarà da meno con la sua vettura n°51, affidata a Kriton Lentoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw.

Leggi anche: Sainz ottimista in vista del GP d’Olanda: “La Ferrari può lottare per il podio”

La squadra svizzera Spirit of Race schiererà il veicolo n°55 con Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin al volante mentre Kessel Racing metterà in campo la n°57, guidata da Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e Davide Rigon, un altro pilota ufficiale Ferrari.

Infine, JMW Motorsport parteciperà con la Ferrari 488 GTE n°66, condotta da Martin Berry, Lorcan Hanafin e Jon Lancaster. La gara avrà inizio alle 18:00 dello stesso giorno.

C’è anche il quarto round della Le Mans Cup

In parallelo, il circuito di Aragon ospiterà il quarto capitolo della Le Mans Cup, evento in cui AF Corse schiererà due Ferrari 296 GT3. In particolare, Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino guideranno la n°51, attualmente in terza posizione in classifica con 34 punti. Sulla n°83, invece, vedremo Emmanuel Collard e Charles-Henri Samani.

Dopo le prove libere del giovedì, le qualifiche sono partite già da qualche minuto mentre la gara da 110 minuti avrà il suo via ufficiale alle 17:40, sempre in orario locale. Il weekend di Aragon è un appuntamento molto importante per Ferrari, sia nel contesto della European Le Mans Series che della Le Mans Cup.