Peugeot 208 Turbo 2024 sarà presentata l’11 settembre

L’11 settembre 2023 è un giorno molto importante per Peugeot in quanto presenterà ufficialmente in Brasile la nuova Peugeot 208 Turbo. Come già anticipato, il nuovo modello arriverà sul mercato nelle varianti Allure, Style e Griffe. Questa settimana, un prototipo in versione Style è stato avvistato in un deposito di Stellantis.

Parlando di sicurezza, la 208 Turbo 2024 non deluderà affatto. L’allestimento Style includerà quattro airba (due frontali e due laterali), controllo di trazione e stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita e sistema ISOFIX.

Peugeot 208 Turbo 2024: la nuova versione turbo debutterà il mese prossimo

Passando alle prestazioni, la nuova Peugeot 208 Turbo sarà alimentata da un motore turbo flex da 1 litro che eroga 125 CV di potenza a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min se alimentato a benzina.

Quando invece utilizza etanolo, la potenza aumenta a 130 CV mentre la coppia rimane invariata. Anche il cambio automatico CVT con 7 marce virtuali sarà una caratteristica standard del motore.

Ecco le dotazioni di serie della versione Style

Riguardo agli aspetti estetici e alle caratteristiche, la Peugeot 208 Turbo Style 2024 non sarà seconda nessuno. Questa versione prevede una serie di equipaggiamenti di alto livello.

Ad esempio, oltre ai benefici della versione Allure, avrà gruppi ottici Full LED, cerchi in lega da 172 abbinati a pneumatici Pirelli P7 di dimensioni 205/45 R17, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria e calotte degli specchietti retrovisori esterni e fascia posteriore in nero lucido.

Elementi di lusso come il tetto panoramico, la ricarica wireless per smartphone e il sistema Visiopark (che include sensori di parcheggio e telecamera posteriore a 180°) sono tutti inclusi.

Infine, una menzione va ai cerchi da 17”, che conservano un design simile alla versione GT con motore endotermico, molto popolare in Europa. Sebbene manchi un’identificazione chiara, questi cerchi sono un chiaro segnale della potenza e dell’aggressività della Peugeot 208 Turbo 2024.