Stellantis aumenta la produzione della Peugeot 208 elettrica in Spagna

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA, ha annunciato che aumenterà la produzione della Peugeot 208 elettrica nello stabilimento di Figueruelas, in Spagna. A partire dalla prossima settimana, la fabbrica produrrà cinque unità al giorno per turno della versione a zero emissioni della utilitaria francese, che si chiama e-208.

Stellantis ha annunciato che aumenterà la produzione della Peugeot 208 elettrica nello stabilimento di Figueruelas, in Spagna

La Peugeot e-208 è stata lanciata nel 2019 e ha ottenuto un grande successo di vendite in Europa, dove è stata la seconda auto elettrica più venduta nel 2020, con oltre 100.000 unità immatricolate. La e-208 ha una potenza di 136 CV e una batteria da 50 kWh, che le garantisce un’autonomia di 340 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida può arrivare fino a 100 kW, permettendo di recuperare l’80% della carica in circa mezz’ora.

La produzione della Peugeot e-208 in Spagna è iniziata a giugno di quest’anno, con una media di due unità al giorno per turno. L’aumento della produzione è dovuto alla forte domanda del mercato e alla volontà di Stellantis di rafforzare la sua presenza nel segmento dei veicoli elettrici. Lo stabilimento di Figueruelas produce anche le versioni a benzina e diesel della Peugeot 208, oltre alla Opel Corsa e alla Citroën C3 Aircross.

La Peugeot e-208 è una delle auto elettriche di Stellantis più apprezzate dagli italiani, che ne apprezzano il design, le prestazioni e la tecnologia. Il prezzo parte da 32.500 euro per l’allestimento Active, che include il climatizzatore automatico, il cruise control, il sistema multimediale con schermo da 7 pollici e il sistema di frenata d’emergenza. Gli altri allestimenti disponibili sono Allure, GT Line e GT. Ricordiamo che sempre in questa fabbrica nei prossimi mesi partirà anche la produzione della nuova Lancia Ypsilon uno dei modelli più attesi sul mercato per quanto riguarda il prossimo anno.