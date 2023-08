Nuova Alfa Romeo Montreal: l’ipotesi che mescola vintage e modernità

Alfa Romeo Montreal è una delle auto più affascinanti e originali della storia del marchio italiano. Prodotta dal 1970 al 1977, la coupé sportiva si distingueva per il suo design firmato da Marcello Gandini per Bertone, il suo motore V8 derivato dalla 33 Stradale e la sua configurazione 2+2. La mitica vettura del Biscione è ancora oggi un modello molto apprezzato e ricercato dai collezionisti, ma come sarebbe se fosse stata aggiornata ai giorni nostri? A questa domanda ha provato a rispondere un designer e appassionato di auto, Ascariss Design, che ha immaginato una versione moderna della Montreal, mantenendo il suo stile inconfondibile ma aggiungendo alcuni elementi attuali.

Alfa Romeo Montreal: il celebre modello è stato reinterpretato in chiave moderna in un render di Ascariss Design

Il risultato è una Alfa Romeo Montreal che esprime un casual mix di vintage e modernità, con una linea filante e armoniosa, dei fari a LED sottili e una calandra chiusa. La coda è inclinata e ospita un portellone che include anche il lunotto posteriore. La vettura potrebbe avere una lunghezza di 4,4 metri e un bagagliaio da 600 litri.

La Alfa Romeo Montreal moderna potrebbe essere dotata di un motore elettrico o ibrido, per offrire una mobilità ecologica e silenziosa, con una buona autonomia e una ricarica rapida. La vettura potrebbe anche avere delle funzioni di guida assistita, per aumentare la sicurezza e il comfort.

La Alfa Romeo Montreal moderna è solo un’ipotesi, ma potrebbe essere una proposta interessante per il mercato delle coupé sportive premium, dove la Montreal potrebbe competere con modelli come la BMW Serie 4 Coupé, l’Audi A5 Coupé e la Mercedes Classe C Coupé. Ricordiamo che nei prossimi anni la casa automobilistica del Biscione, parallelamente alla gamma principali di modello, potrebbe creare una gamma di vetture ad alte prestazioni in edizione limitatissima. La prima la vedremo tra pochi giorni e ci riferiamo alla nuova Alfa Romeo 33. Anche la Montreal potrebbe dunque in futuro trovare spazio in questa collezione di storici modelli reinterpretati in chiave moderna.