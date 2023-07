Alfa Romeo 33: ecco il volante della nuova hypercar

Nelle scorse ore il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha svelato un altro dettaglio relativo alla nuova Alfa Romeo 33. Il boss della casa automobilistica del Biscione sul suo profilo ufficiale di Twitter ha mostrato nelle scorse ore un dettaglio del volante della nuova concept car che lo storico marchio milanese svelerà il prossimo 30 agosto presso il museo Alfa Romeo di Arese. Si tratta della seconda immagine che viene mostrata di questa auto. Nei giorni scorsi era stato mostrato il trilobo e adesso tocca al volante.

Imparato mostra un dettaglio del volante della nuova Alfa Romeo 33 che sarà svelata tra poco più di un mese

Siamo sicuri che da qui al prossimo 30 agosto altri dettagli della nuova Alfa Romeo 33 saranno svelati. Nonostante l’immagine pubblicato dal CEO di Alfa Romeo sia sfocata possiamo notare alcuni dettagli molto interessanti. In particolare ci riferiamo alla presenza del logo del Biscione al centro della piantone dello sterzo e inoltre notiamo quelle che a prima vista sembrano essere cromature delle razze. Al momento di questa auto sappiamo ben poco.

Lo stesso nome di nuova Alfa Romeo 33 non è ancora ufficiale anche se a questo punto sembra essere molto ma molto probabile. Nelle scorse settimane si era parlato anche di Alfa Romeo 6C ma sembra che non sarà questo il nome di questa hypercar che dovrebbe essere basata sulla Maserati MC20 e avere lo stesso motore V6 da 3 litri ma in versione ibrida con oltre 800 cavalli di potenza. Lo stile sarà influenzato in parte dalla 33 Stradale degli anni ’60. La vettura ancora non si sa se sarà messa in vendita ma a quanto pare se ciò sarà deciso i fortunati acquirenti saranno già decisi a tavolino. Infatti l’auto sarà fin da subito sold out con pochissime unità realizzate a pressi elevatissimi per collezionisti.