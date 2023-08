Fiat: anche in Europa ci sarà spazio per una Fastback?

Fiat Fastback, il Suv coupé lanciato dalla casa torinese sul mercato sudamericano, potrebbe arrivare anche in Europa? Questa è la domanda che si pongono molti appassionati del marchio italiano, che hanno apprezzato il design e le caratteristiche della vettura, ispirata alla concept car presentata nel 2018.

Fiat Fastback è una vettura che combina lo stile sportivo e dinamico di una coupé con la praticità e la versatilità di un Suv. La carrozzeria ha una linea filante e armoniosa, con dei fari a LED sottili e una calandra chiusa. La coda è inclinata e ospita un portellone che include anche il lunotto posteriore. La vettura ha una lunghezza di 4,43 metri e un bagagliaio da 600 litri.

Fiat Fastback è disponibile in tre allestimenti: Audace, Impetus e Limited Edition Powered by Abarth. Tutti i modelli sono dotati di cerchi di lega da 17 o 18 pollici, fari anteriori full Led, freno a mano elettrico, volante con paddle per il cambio automatico, piattaforma di ricarica wireless per smartphone, selettore delle modalità di guida, strumentazione digitale da 7 pollici e display centrale da 8,4 o 10,1 pollici dell’infotainment Fiat Connect con Apple CarPlay e Android Auto.

Fiat Fastback offre due motorizzazioni turbobenzina: il 1.0 Turbo Flex da 130 CV e 200 Nm con cambio automatico Cvt e il Turbo 270 Flex da 185 CV e 270 Nm con cambio automatico sei marce. Quest’ultimo è offerto in esclusiva dalla versione Abarth, che si distingue per i cerchi specifici e i badge personalizzati. La vettura ha una trazione anteriore e una velocità massima di 210 km/h.

Fiat Fastback ha un prezzo di partenza di circa 25 mila euro al cambio attuale, ma non è ancora certo se arriverà anche in Europa. Il gruppo Stellantis potrebbe infatti decidere di evolvere la sua nuova Suv coupé con una versione destinata al Vecchio continente, magari con alcune modifiche estetiche e tecniche. Si tratterebbe di una proposta interessante per il segmento delle Suv medie premium, dove la Fiat Fastback potrebbe competere con modelli come la BMW X4, l’Audi Q5 Sportback e la Mercedes GLC Coupé. Di certo i numerosi clienti di Fiat apprezzerebbero una simile decisione che però al momento è solo un’ipotesi. Infatti Fiat sembra in questo momento orientata verso altri segmenti di mercato. Ricordiamo che la casa italiana da poco ha presentato le nuove Fiat Topolino e 600 mentre nel 2024 sarà la volta della nuova Fiat Panda.