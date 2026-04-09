Maserati e Bianchet celebrano il Tridente con l’UltraFino Maserati in edizione limitata

Maserati e Bianchet, la maison svizzera di alta orologeria con sede a Neuchâtel, hanno presentato nelle scorse ore una partnership speciale costruita attorno a valori condivisi: la bellezza senza compromessi, il rigore meccanico, la cultura del dettaglio e quella tensione costante verso un’eleganza che non rinuncia mai alla sostanza.

Advertisement

Maserati e Bianchet, presentano UltraFino Maserati, l’orologio Flying Tourbillon in soli 100 esemplari unici

Da questo incontro nasce UltraFino Maserati, un esclusivo orologio Flying Tourbillon realizzato in edizione limitata di 100 esemplari, svelato in anteprima al Watches and Wonders 2026 di Ginevra. Non è soltanto un nuovo segnatempo di pregio, ma un oggetto pensato per celebrare un simbolo che appartiene alla storia del marchio modenese: il Tridente, apparso per la prima volta cento anni fa sulla Tipo 26, la vettura con cui Maserati conquistò la Targa Florio. Un emblema che ancora oggi racconta identità, sportività e orgoglio italiano.

L’intesa tra i due marchi appare quasi naturale. Maserati, fondata a Bologna nel 1914 e profondamente legata a Modena, ha costruito il proprio mito trasformando la passione per le corse in automobili che uniscono prestazioni, stile e carattere. Bianchet, dal canto suo, nasce nella culla dell’alta orologeria svizzera e porta avanti una filosofia altrettanto rigorosa, in cui ingegneria, proporzione e ricerca estetica convivono in perfetto equilibrio.

Advertisement

Il riferimento più diretto è la Maserati MCPURA, la supercar del marchio presentata al Goodwood Festival of Speed 2025, realizzata a Modena e spinta dal motore V6 Nettuno biturbo da 621 cavalli. Un’auto estrema nelle prestazioni ma raffinata nell’esecuzione, costruita attorno a una monoscocca in fibra di carbonio e pensata come sintesi di leggerezza, potenza e precisione.

Ed è proprio questo dialogo tra i due oggetti a rendere la collaborazione credibile. I richiami stilistici e tecnici non sono decorativi, ma nascono da una stessa visione. Il quadrante scheletrato dell’UltraFino Maserati richiama il disegno dei cerchi a gabbia della MCPURA e sviluppa un motivo che rimanda al Tridente. La finitura AI Aqua Rainbow, introdotta sulla supercar, ritorna anche sull’orologio come accento distintivo. Titanio grado 5, carbonio ad alta densità e caucciù non sono scelti solo per il loro impatto estetico, ma perché riflettono la stessa idea di performance, resistenza e leggerezza che appartiene al mondo delle supercar.

Advertisement

Anche il cuore meccanico del segnatempo racconta questa ricerca. L’UltraFino Maserati monta il calibro Bianchet UT01, interamente rifinito a mano. Ogni superficie è lavorata con cura, tra sabbiature, satinature, lucidature e smussature manuali, in un esercizio di alta artigianalità che va oltre la pura tecnica. Il movimento, spesso appena 3,85 millimetri, è stato progettato per unire sottigliezza, efficienza e robustezza. E non manca un dettaglio che colpisce: la sua capacità di resistere a urti fino a 5.000 G, un dato che richiama idealmente il mondo dell’ingegneria automobilistica.

Il risultato è un orologio sofisticato ma anche sorprendentemente leggero: 36 grammi senza cinturino, racchiusi in una cassa di 9,9 millimetri di spessore.