BMW iX5 2027, una iX3 “cresciuta” che promette l’impossibile

Il futuro dell’auto non sarà una distesa di batterie tutte uguali, almeno è quello che potremmo dire dando un’occhiata a ciò che sta bollendo nei laboratori bavaresi. La nuova generazione della BMW X5 si prepara a diventare una sorta di laboratorio viaggiante capace di accontentare tutti, dai nostalgici del pistone ai pionieri della molecola.

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Al centro della scena, chiaramente, c’è lei, la BMW iX5 Hydrogen, un mostro di ingegneria che non vuole saperne di restare attaccato a un cavo per ore. Con 7 kg di idrogeno stipati nei suoi polmoni ad alta pressione e un tempo di rifornimento inferiore ai cinque minuti, questa variante punta a ridicolizzare le lunghe attese alle colonnine. Per l’autonomia, si parla di 750 km teorici, che nel mondo reale diventeranno circa 640. Niente male per un salotto su ruote.

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Monaco non si ferma qui. La versatilità della nuova BMW X5 è quasi imbarazzante: benzina, diesel, ibrido plug-in e, ovviamente, la versione completamente elettrica iX5.

Proprio quest’ultima è finita nel mirino dei fotografi, pizzicata tra le curve tedesche con le solite camuffature studiate per confondere le idee. Sono stati adocchiati dischi freno forati e pinze maggiorate che fanno capolino dietro i cerchi a cinque razze non mentono. Quelle sono “scarpe” da vera belva, equipaggiate con pneumatici Michelin ad alte prestazioni adatte a un modello come la iX5 M70.

Se le indiscrezioni venissero confermate, saremmo davanti a una belva da 700 cavalli (o forse più), una configurazione multimotore capace di spostare la massa di questo SUV con la grazia di un jet in decollo. Certo, sono stime che vanno prese con le pinze, ma conoscendo il vizio di BMW di esagerare quando c’è di mezzo la lettera “M”, c’è da aspettarsi il delirio di onnipotenza.

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Esteticamente, la iX5 sembra seguire il solco tracciato dalla sorella minore iX3, con linee tese e interni che promettono di essere un trionfo di schermi e minimalismo. Il debutto dovrebbe arrivare già a fine 2026.