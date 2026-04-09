Opel introduce il sistema V2L su diversi modelli

Opel amplia ulteriormente le possibilità della guida elettrica con l’introduzione della funzionalità Vehicle to Load (V2L) sulla nuova Opel Astra Electric e su altri modelli. Ciò significa che i modelli elettrici della casa tedesca non fungono solo da mezzo di trasporto, ma anche da pratica fonte di energia. Ad esempio, Grandland Electric, Mokka Electric, Corsa Electric e Combo Electric, tra gli altri, sono dotati di un caricabatterie di bordo bidirezionale integrato.

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Opel Astra Electric e altri modelli fungono da pratica fonte di energia in movimento

L’Opel Astra Electric e l’Opel Astra Electric Sports Tourer sono equipaggiate con un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una batteria da 58 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 454 chilometri secondo il ciclo WLTP. Si tratta di 35 chilometri in più rispetto al modello precedente.

Una nuova funzionalità è la possibilità di utilizzare l’energia accumulata anche per altre applicazioni. Il caricabatterie di bordo bidirezionale è ora di serie e permette all’auto di alimentare dispositivi esterni. Dispositivi come un aspirapolvere possono essere collegati direttamente all’auto tramite uno speciale adattatore V2L che si inserisce nella porta di ricarica. Questo adattatore è disponibile tra gli accessori Opel e offre una connessione simile a una presa domestica e una potenza massima fino a 3,6 kW.

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Le versioni Astra Electric, Grandland Electric e Combo Electric sono dotate di serie di un caricabatterie di bordo bidirezionale trifase da 11 kW. Anche Mokka Electric e la versione da 115 kW (156 CV) della Corsa Electric sono equipaggiate con la funzionalità V2L e includono di serie un caricabatterie di bordo bidirezionale monofase da 7,4 kW. La variante da 11 kW è disponibile come optional. Nell’Opel Mokka GSE, vincitrice del “Volante d’Oro 2025”, questo caricabatterie di bordo più potente è incluso di serie.