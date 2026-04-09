La Jeep Academy torna in Francia: il fuoristrada si impara in un weekend

Le case premium regalano giornate in pista ai clienti che possono spendere centomila euro per una supercar, Jeep invece fa l’opposto. Apre la sua Academy a chiunque abbia 300 euro, una patente B e la voglia di capire cosa significa davvero trazione integrale. Il programma 2026 della Jeep Academy in Francia è stato appena annunciato, e non serve nemmeno possedere una Jeep per parteciparvi.

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Cinque weekend distribuiti tra maggio e novembre, cinque location su terreni privati sparsi tra la Bretagna e la Costa Azzurra. Si parte il 16-17 maggio a Quilly, si passa per Montalet-le-Bois, Caplong, Poleymieux-au-Mont-d’Or, e si chiude il 7-8 novembre a La Crau. Niente asfalto, niente circuiti noleggiati, solo terra, fango e ostacoli dove la teoria dell’aderenza incontra brutalmente la realtà.

I protagonisti sono la Avenger 4xe mild-hybrid da 145 CV e la Wrangler 4xe plug-in hybrid da 380 CV. La prima porta al debutto un sistema di trazione integrale che elimina ogni collegamento meccanico tra i due assi, affidando alle ruote posteriori un motore elettrico dedicato. La seconda è la Wrangler di sempre, solo che stavolta parte in elettrico e arriva al V6 quando serve. Entrambe dotate di 4×4, ma con filosofie completamente diverse.

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La giornata tipo segue uno schema collaudato. Caffè di benvenuto alle 9:00, briefing tecnico mezz’ora dopo, poi via con la prima sessione pratica in piccoli gruppi. Pausa pranzo alle 12:30, secondo workshop alle 14:00, rientro e debriefing alle 16:00. Chiusura con diploma e ricevimento alle 16:30, giusto per portarsi a casa qualcosa oltre al fango nelle scarpe.

Il costo è di 300 euro per i clienti iscritti al programma Jeep Wave, 360 per tutti gli altri. Un accompagnatore può salire a bordo con altri 60 euro, ma solo come passeggero. Niente mezzi propri richiesti, niente equipaggiamento particolare: basta la patente B standard e prenotarsi sul sito ufficiale della Jeep Academy prima che i posti finiscano.