L’hub di Betim raggiunge i 17 milioni di trasmissioni e rafforza il ruolo strategico di Stellantis in Sud America

Stellantis taglia un nuovo traguardo industriale in Sud America, raggiungendo quota 17 milioni di trasmissioni prodotte nello stabilimento di Betim, nello Stato di Minas Gerais. Un risultato che conferma la solidità di un percorso avviato nel 1976 con i cambi manuali della Fiat 147 e ribadisce il valore strategico del sito brasiliano per il gruppo.

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Questo traguardo storico consolida quasi cinquant’anni di produzione a Betim, iniziata nel 1976 con la Fiat 147

Alla vigilia del suo 50° anniversario, lo stabilimento di Betim si è affermato come punto di riferimento nella produzione di componenti essenziali per le prestazioni e l’efficienza dei veicoli, tenendo il passo con l’evoluzione tecnologica dell’industria automobilistica. Inizialmente focalizzata sui modelli compatti, la produzione di trasmissioni ora equipaggia veicoli di diversi segmenti dei marchi Fiat, Peugeot e Citroën.

“Il raggiungimento di 17 milioni di trasmissioni prodotte è un traguardo che rafforza l’importanza storica e strategica dello stabilimento di Betim per Stellantis e per l’industria automobilistica in Sud America. In quasi cinquant’anni, abbiamo costruito una solida base industriale nel Minas Gerais, che continua a evolversi con un focus su efficienza, innovazione e sviluppo regionale”, sottolinea Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

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“La produzione di trasmissioni a Betim riflette la maturità dei nostri processi industriali e l’alto livello di specializzazione dell’attività. Lavoriamo con rigorosi standard di qualità, produttività ed efficienza, che garantiscono competitività e supportano il servizio al portafoglio multimarca di Stellantis nella regione”, afferma Glauber Fullana, Vicepresidente Senior della Produzione per Stellantis in Sud America.

Il traguardo di 17 milioni di trasmissioni è accompagnato da altri indicatori che dimostrano la portata e l’evoluzione dell’attività nel tempo. Dall’inizio delle operazioni, lo stabilimento di Betim ha già superato la soglia dei 425 milioni di pezzi lavorati e ha trasformato circa 204.000 tonnellate di acciaio, oltre a 32.000 tonnellate di ghisa e 15.000 tonnellate di alluminio, a testimonianza della complessità e della robustezza del sistema produttivo installato nell’unità.

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Lo stabilimento di produzione di trasmissioni è ospitato in una struttura che occupa circa 41.000 metri quadrati e comprende attività di lavorazione meccanica, trattamento termico e assemblaggio, con una capacità produttiva di oltre 1.600 trasmissioni manuali al giorno.

Attualmente, circa 600 dipendenti lavorano in questo stabilimento, responsabile della produzione dei cambi manuali C-513, utilizzati in modelli dei marchi Fiat, Peugeot e Citroën, come Strada, Pulse, Argo, Mobi, Cronos, Fiorino, Basalt, C3 e 208.

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Lo stabilimento di Betim ospita il più grande centro di produzione di propulsori in America Latina, affermandosi come una delle più importanti attività industriali di Stellantis nella regione. Lo scorso anno, l’unità ha registrato la produzione di 1 milione di motori della famiglia GSE Turbo , confermando la sua traiettoria di crescita industriale. Lo stabilimento è inoltre responsabile della produzione della famiglia Firefly.

Alcuni dei propulsori prodotti dalla linea di motori Betim sono associati alla tecnologia bio-ibrida, che equipaggia modelli come Fiat Pulse, Fiat Fastback, Peugeot 208, Peugeot 2008 e Jeep Renegade, i primi veicoli ibridi flessibili sviluppati e prodotti in Sud America. Per celebrare il traguardo di 17 milioni di trasmissioni prodotte a Betim (MG), Stellantis ha realizzato un video speciale che mette in evidenza i principali successi del settore propulsori.