Fiat Palio festeggia il traguardo dei 30 anni in Brasile

Fiat Palio festeggia il suo 30° anniversario. Parliamo di un modello arrivato in Brasile nel 1996 che ha rapidamente conquistato quote di mercato offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni, comfort e robustezza.

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Fiat Palio è arrivata in Brasile nel 1996 e, anche dopo 30 anni, è ancora ricordata per la sua versatilità, economicità e robustezza

Il modello, lanciato nell’anno in cui Fiat celebrava il suo ventesimo anniversario in Brasile, fu sviluppato in collaborazione con l’IDEA Institute di Torino e il Fiat Italian Style Center. Progettata per sostituire l’acclamata Uno, la Palio rifletteva le tendenze moderne, con linee arrotondate e un cofano nettamente ascendente che si fondeva con un ampio parabrezza inclinato. Anche con la ruota di scorta montata sotto il pianale, il bagagliaio risultava più capiente di quello del modello precedente.

La Palio si è distinta anche per essere stata la prima auto da 1.0 litri prodotta nel Paese a offrire airbag e freni ABS di serie, coniugando convenienza e tecnologie di sicurezza avanzate. Questo progresso ha evidenziato l’impegno del marchio nel rendere più accessibili caratteristiche precedentemente esclusive dei veicoli premium, contribuendo ad elevare il livello di sicurezza delle auto più diffuse e avendo un impatto sull’intero settore automobilistico in Brasile.

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La Fiat Palio fu lanciata nelle versioni a tre e cinque porte, con due motorizzazioni. La versione EL era equipaggiata con il motore Fiasa 1.5, ora con iniezione multipoint e 76 CV. La versione 16V segnò l’introduzione del motore 1.6 a quattro valvole per cilindro, capace di erogare 106 CV, importato dall’Italia.

Le prestazioni erano notevoli: il modello raggiungeva una velocità massima di 188 km/h e accelerava da 0 a 100 km/h in soli 9,2 secondi. Nel luglio dello stesso anno arrivarono le versioni ED e EDX con un motore da 1.0 litri, anch’esso con iniezione multipoint, che erogava 61 CV, la potenza più elevata della categoria all’epoca. Nel 1998 fu introdotta un’opzione intermedia, la versione ELX, equipaggiata con il motore Sevel da 1.6 litri a due valvole per cilindro e 82 CV. L’anno successivo, la gamma ELX iniziò a includere anche l’opzione del motore Fiasa da 1.0 litri, ampliando ulteriormente la gamma di configurazioni disponibili.

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Nel 1997, la Palio ha iniziato a partecipare ai campionati di rally, rimanendo attiva nelle competizioni fino al 2010. Durante questo periodo, ha accumulato un impressionante palmarès di 28 titoli, tra cui campionati nazionali e sudamericani di rally. Fiat ha sempre puntato sulle competizioni come mezzo per dimostrare, nella pratica, l’affidabilità dei suoi veicoli e sviluppare nuove tecnologie da applicare ai propri prodotti.

Due anni dopo, nel settembre del 2000, la Palio subì il suo primo restyling. Progettata dal celebre designer italiano Giorgetto Giugiaro, il modello acquisì linee più dritte e robuste, fari più efficienti con una complessa parabola a doppia superficie, in cui il riflettore direzionava la luce e non più la lente, comando idraulico della frizione, climatizzatore più efficiente e silenzioso, cruscotto, nuovi sedili e un motore 1.0 per i vigili del fuoco nelle versioni a otto e sedici valvole.

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Nel 2002, la Fiat Palio Fire arrivò a segnare una fase di modernizzazione per la gamma, incentrata sulla maggiore accessibilità del veicolo. Dotata di motori più efficienti, come il Fiasa 1.0 e 1.3, il modello offriva prestazioni adeguate per l’uso urbano, bassi consumi di carburante e costi di manutenzione contenuti, caratteristiche che posizionarono la Palio come una valida opzione nel segmento di mercato entry-level.

Nel 2003, la Palio è stata sottoposta a un ulteriore restyling firmato da Giorgetto Giugiaro. Questa volta, il modello ha acquisito fari più grandi con doppie parabole e una griglia diversa, oltre a linee più dritte nella parte posteriore. Il veicolo ha inoltre beneficiato di dotazioni di comfort che lo hanno reso più competitivo sul mercato.

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Oltre alla versione Fire, che manteneva il design precedente, la Fiat Palio era disponibile anche negli allestimenti EX, ELX e HLX. Il motore Fire da 1.0 litri a otto valvole, ora con 65 CV, e il propulsore a benzina da 1.8 litri rimasero in gamma, mentre il Fire da 1.3 litri introdusse un’importante innovazione: il primo motore flex-fuel di Fiat, in grado di funzionare sia a etanolo che a benzina. Grazie a questa modifica, la sua potenza aumentò da 67 a 71 CV con l’etanolo. Pochi mesi dopo, la tecnologia flex-fuel fu integrata anche nel motore da 1.8 litri, che erogava quindi 110 CV con l’etanolo.

Nel 2005, il modello si arricchì di una versione più sportiva, la Palio 1.8 R. Questo nuovo motore debuttò nella famiglia Fiat Palio, apportando miglioramenti tecnici già presenti sulla Fiat Idea, con una mappatura elettronica esclusiva che erogava 115 CV con etanolo. Le sospensioni, ribassate di 12 mm rispetto a quelle della Palio HLX, ricevette molle più rigide del 15%, ammortizzatori ricalibrati e una barra stabilizzatrice anteriore più robusta. Inoltre, i pneumatici 185/60 R14 sostituirono i 175/65 R14 della versione convenzionale, rafforzando il carattere sportivo del modello. Fu anche la prima auto compatta nazionale a offrire la connettività Bluetooth.

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Nel 2007 la Fiat Palio ricevette il restyling più profondo dal debutto del 1996, con linee più arrotondate, fiancate ridisegnate e aggiornamenti agli interni. Nel 2009 arrivarono fari bi-parabolici e nuove combinazioni motore-cambio, mentre nel 2010 debuttò il propulsore E.torQ sulla versione Essence, migliorando sensibilmente le prestazioni. La vera svolta giunse però nel 2011, con una nuova generazione caratterizzata da design rinnovato, più spazio interno e maggior comfort. Disponibile con tre motorizzazioni Flex e sei allestimenti, la Nuova Palio consolidò il successo del modello. A trent’anni dalla nascita, la Palio resta un simbolo di innovazione, affidabilità e forte legame con il pubblico brasiliano.