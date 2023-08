Alfa Romeo Giulia Sportwagon: rimane il sogno proibito di tanti

Alfa Romeo Giulia, la berlina sportiva del marchio italiano, ha conquistato il cuore di molti appassionati per il suo design, le sue prestazioni e il suo carattere. Tuttavia, c’è una versione che manca all’appello: quella station wagon, che potrebbe offrire più spazio e versatilità senza rinunciare alla sportività. Alfa Romeo Giulia Sportwagon è un sogno per molti alfisti, che si sono divertiti a immaginare come potrebbe essere la sua forma. Sui social network, infatti, sono apparse diverse immagini che mostrano delle possibili interpretazioni della Giulia station wagon, sia nella versione normale che in quella più estrema Quadrifoglio.

In tanti sperano un giorno di vedere una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon

Le immagini sono state realizzate da alcuni designer e appassionati, che hanno usato come base la Giulia berlina e hanno modificato la parte posteriore, aggiungendo un portellone e un lunotto più inclinati. Il risultato è una Alfa Romeo Giulia Sportwagon che mantiene le linee eleganti e dinamiche della berlina, ma che guadagna in capacità di carico e in praticità.

La Alfa Romeo Giulia Sportwagon potrebbe essere una valida alternativa alle rivali tedesche, come la BMW Serie 3 Touring, l’Audi A4 Avant e la Mercedes Classe C Station Wagon. Inoltre, potrebbe essere una scelta interessante per chi cerca una station wagon sportiva e performante, soprattutto nella versione Quadrifoglio, che dispone di un motore V6 biturbo da 510 CV.

La Alfa Romeo Giulia Sportwagon, però, non è ancora una realtà, ma solo una fantasia. La casa automobilistica non ha mai confermato né smentito l’esistenza di un progetto per realizzare la versione station wagon della sua berlina. Tuttavia, non si può mai dire mai, e magari un giorno vedremo la Giulia Sportwagon diventare realtà. Del resto è stato lo stesso CEO del Biscione Jean Philippe Imparato a dire che il passaggio all’elettrico favorisce la possibilità che le case automobilistiche possano osare con i tipi di carrozzeria non escludendo l’arrivo di altri tipi di vettura oltre a SUV e berline.