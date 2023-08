Alfa Romeo Giulia: nuovo frontale per la popolare berlina

Con l’Alfa Romeo Giulia, il brand di Arese ha dato prova della sua maestria nel settore automobilistico. La Giulia non solo affascina esteticamente, ma è anche una vettura pensata per gli amanti della guida, piazzandosi direttamente in concorrenza con berline sportive di prestigio come Mercedes Classe C, Audi A4 e BMW Serie 3.

Sin dall’inizio della sua produzione, otto anni fa presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano, quest’auto si è sempre basata sulla piattaforma Giorgio. Questa stessa architettura la troviamo sotto la carrozzeria di altri modelli di Stellantis come Alfa Romeo Stelvio, Maserati GranTurismo, Maserati Grecale e Jeep Grand Cherokee.

Alfa Romeo Giulia: ecco come sarebbe il frontale del nuovo restyling

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il brand milanese ha optato per una strategia chiara e semplificata. In Italia viene proposta negli allestimenti Super, Sprint, Veloce e Ti e con i motori turbo benzina da 2 litri da 280 CV e turbodiesel da 2.2 litri da 160 CV. Il listino parte da 42.445 euro (prezzo online).

Dal punto di vista estetico, l’ultimo restyling ha donato all’Alfa Romeo Giulia un nuovo frontale, allineandosi al design del Tonale. Gli interni, dal canto loro, si distinguono grazie al quadro strumenti digitale da 12.3 pollici.

Tuttavia, al momento della sua presentazione, non tutti gli appassionati sono rimasti soddisfatti, alimentando un vivace dibattito sul Web e dando vita a numerosi progetti digitali. Un esempio è quello di Kelsonik.

La Giulia non ufficiale presenta nuovi fari dal design più snello, una griglia anteriore rivisitata e delle sottili aperture ai lati della presa d’aria centrale. Alcune componenti, come gli specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle portiere e i cerchi, sono rimaste invece invariate.

La parte posteriore (non visibile nel progetto digitale) probabilmente necessiterebbe di alcuni ritocchi per allinearsi alle novità viste anteriormente. L’idea di un redesign dell’Alfa Romeo Giulia sicuramente entusiasma molto. Infine, vi invitiamo a dare un’occhiata anche all’ipotetica versione Sportwagon.