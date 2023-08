Fiat, Jeep e Ram espongono le loro ultime novità all’Expointer 2023

Chi visiterà la 46esima edizione di Expointer potrà toccare con mano diversi modelli Stellantis. Ecco perché Fiat, Jeep e Ram saranno presenti alla più grande fiera agricola dell’America Latina, che si svolgerà dal 26 agosto al 3 settembre, presso l’Assis Brasil Exhibition Park, a Esteio (RS). Lì i marchi presenteranno le loro ultime novità e la varietà delle loro gamme. Si confermano in fiera le recenti novità, a partire da Fiat Strada 2024: lanciata questo mese, è il grande pezzo forte di Fiat con il nuovo motore Turbo 200 Flex , che rende il modello il primo B-pickup turbo flex al mondo. Il modello leader di mercato apporta modifiche anche al design interno ed esterno.

Dal 26 agosto al 3 settembre Fiat, Jeep e Ram principali protagoniste all’Expointer 2023

Passando al Ram, un altro pick-up che verrà mostrato per la prima volta allo show è il Rampage. Creato e sviluppato per il Brasile, il pick-up più potente e veloce prodotto in Sud America è appena arrivato nelle concessionarie con oltre 8.000 ordini. In totale i visitatori potranno vedere da vicino 40 veicoli del gruppo, suddivisi in tre stand. Inoltre saranno esposte anche le novità proposte dai marchi lifestyle Abarth wear, Fiat wear, Jeep Gear e Ram Store. Durante tutta la fiera, tutti i marchi Stellantis offriranno condizioni speciali ai clienti.

Con praticamente tutti i modelli della gamma esposti, Fiat avrà 22 veicoli distribuiti in un imponente stand di 1.125 metri. Il marchio mette in risalto la Nuova Strada nella linea 2024, che ha guadagnato più prestazioni con un motore turbo flex e un nuovo design. Ci saranno le versioni Ultra, appena arrivate a completare la famiglia, Ranch e l’edizione limitata Edizione 25 – tutte e tre con il nuovo motore. Per completare, saranno esposte anche le versioni Strada Freedom ed Endurance, che ora montano il motore 1.3 Firefly, un propulsore già noto per la sua robustezza ed efficienza.

Nello spazio Fiat è presente anche la linea 2024 di Fiat Toro, lanciata questo mese con nuove griglie su tutta la linea. Il pubblico potrà conoscere le versioni Ultra, Ranch, Freedom e Volcano. All’evento saranno presenti anche i servizi pubblici. Ducato (nelle versioni Cargo, Executive Minibus e quello convertito in camper), Scudo (elettrico, Cargo e Multi) e Fiorino dimostrano la versatilità della gamma di veicoli commerciali Fiat.

Completano la linea in esposizione a Expinter: Fiat Cronos Precision, Argo Trekking, Mobi Trekking, Pulse Impetus, Fastback Limited Edition Powered by Abarth e Pulse Abarth. Da segnalare inoltre che in fiera sarà presente anche Abarth Wear , responsabile di portare prodotti esclusivi del marchio, come t-shirt, cappellini, accessori e molto altro.

Il marchio leader in diverse categorie di SUV sarà presente ad Expointer con offerte esclusive durante l’evento, dall’iconica Renegade all’imponente Gladiator, tutte disponibili a condizioni vantaggiose. Naturalmente non mancano Compass, Commander e persino il veicolo ibrido plug-in del marchio, Compass 4xe.

In uno spazio di 500 metri saranno esposti 11 modelli Jeep, tra cui Renegade Trailhawk, Renegade S, Compass Trailhawk, Compass S. Compass 4xe, Commander Overland 4×4, Commander Overland Flex, Commander Limited, Wrangler, Gladiator e una versione speciale del Gladiatore Moparizzato. Per gli amanti del marchio, lo store Jeep Gear propone diversi prodotti per chi ama uno stile off-road, con uno spirito avventuroso nel DNA e opzioni per uomo, donna e bambino.

Ram, uno dei marchi automobilistici più vicini all’universo agro, non poteva essere escluso da Expointer. E porta Rampage a debuttare in fiera poco dopo la première mondiale. È il primo Ram progettato e sviluppato in Brasile, essendo il pick-up nazionale con il più alto contenuto tecnologico sul mercato, con funzionalità di assistenza alla guida e il nuovo sistema Ram Connect. Apparirà nelle versioni Rebel, Laramie e R/T.

Con sette modelli nell’ambito del marchio specializzato in pick-up premium, avremo anche la presenza del 3500 Limited Longhorn, 2500 Laramie, Classic e del 1500 Limited, lanciato in Brasile a maggio per ridefinire il segmento con ancora più lusso e tecnologia, oltre alla forza e alla capacità tipiche del marchio, essendo l’unico nel Paese con sospensioni pneumatiche attive, ruote da 22” e sedili posteriori reclinabili.