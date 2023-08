Opel Olympia Rekord Caravan: 70 anni fa il debutto

70 anni fa Opel presentò la nuova Opel Olympia Rekord al Motor Show Internazionale, affascinando le masse. Perché la nuova generazione di veicoli non si presenta solo come berlina, ma anche come caravan. Il marchio di Rüsselsheim fece scalpore: la Opel Olympia Rekord Caravan del 1953 non fu altro che la prima station wagon prodotta in serie da un produttore tedesco. In questo modo il modello, tanto elegante quanto comodo e allo stesso tempo pratico, assume un ruolo pionieristico: da ora in poi si afferma la combinazione con il meglio della limousine e del furgone per le consegne (caravan = auto e furgone). come costante nella gamma di modelli.

Importante anniversario per Opel Olympia Rekord Caravan

All’IAA Mobility 2023, Opel gioca ancora una volta un ruolo pionieristico con l’ultima generazione del bestseller della classe compatta Astra. Dal 5 al 10 settembre, la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric festeggerà la sua anteprima mondiale a Monaco, diventando una delle prime station wagon completamente elettriche di un produttore tedesco. Con esso, i clienti Opel saranno dinamici, comodi, estremamente pratici e, soprattutto, localmente privi di emissioni sulla strada – nel lavoro quotidiano così come nei fine settimana o nei viaggi di vacanza con tutta la famiglia.

Già nel 1950, l’Opel Olympia era disponibile dalla fabbrica come furgone per consegne espresse oltre alla berlina. Tuttavia, la vera rivoluzione fu poi lanciata da Opel con il modello completamente nuovo Olympia Rekord presentato all’IAA del 1953. Perché per la prima volta, oltre al furgone per le consegne chiuso, è disponibile franco fabbrica anche una versione station wagon denominata Caravan. “Un veicolo ideale che unisce armoniosamente bellezza e praticità: nei giorni feriali per le consegne ai clienti, nei fine settimana per un piacevole relax”, come diceva all’epoca la pubblicità Opel. In questo modo, per la prima volta, un produttore tedesco unisce i vantaggi di una comoda berlina e la pratica capacità di un furgone in un veicolo destinato alla produzione su larga scala.

L’elegante quattro posti lunga 4,26 metri si distingue per un ampio vano di carico, che può essere facilmente raddoppiato ribaltando i sedili posteriori. Gli schienali divisi e ripiegabili ad angolo facilitano l’ingresso dei passeggeri; l’ampia porta posteriore facilita il carico e lo scarico di utensili da lavoro o materiale ingombrante. Inoltre, il vano di carico è costruito in modo solido (è possibile un carico utile fino a 480 chilogrammi) e progettato in modo da poter essere pulito facilmente.

L’Olympia Rekord Caravan dimostra la sua efficienza non solo nel design e nella flessibilità d’uso, ma anche con il suo economico motore da 1,5 litri da 40 CV, che porta la station wagon a una comoda velocità di crociera fino a circa 115 km/h. Tra poche settimane, Opel aggiungerà il prossimo capitolo alla lunga storia delle station wagon di successo di Rüsselsheim. La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric celebra la sua anteprima all’IAA Mobility 2023. Allo stesso tempo, il marchio con il fulmine sottolinea ancora una volta il suo ruolo pionieristico nel rendere disponibili tecnologie e concetti innovativi ad un ampio gruppo di acquirenti: l’Astra Sports Tourer Electric è una delle prime station wagon completamente elettriche di un produttore tedesco .