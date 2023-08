Stellantis sceglie Ecarx in Cina per la sua prossima generazione di abitacoli intelligenti

DongFeng Peugeot Citroën joint venture di Stellantis con la casa ciense ha scelto il fornitore di attrezzature Ecarx per la sua tecnologia di abitacoli intelligenti. In Cina equipaggia già i SUV Peugeot 4008 e Citroën Tianyi, oltre alla berlina Peugeot 508 in versione lunga. Il gruppo Ecarx è in particolare di proprietà del gruppo cinese Geely, partner di Renault.

Stellantis in Cina ha scelto Ecarx per gli abitacoli intelligenti delle sue auto

Ecarx è un produttore di apparecchiature cinese creato nel 2017 da Ziyu Chen e Li Shufu, il capo del grande gruppo cinese Geely. Geely possiede diversi marchi automobilistici in Cina e possiede anche produttori leader come Volvo, Polestar, Lynk & Co, Smart e Lotus. Più di 5,2 milioni di automobili attualmente in circolazione utilizzano le soluzioni Ecarx . Soluzioni diversificate poiché il suo spettro tecnologico è ampio: SoC (system-on-chips) associati al 4G con gestione elettronica, ovvero navigazione, telematica, riconoscimento facciale, assistente vocale, ecc. Adesso dunque anche Stellantis usufruirà delle sue tecnologie.

Per inciso, è interessante notare che la concorrenza cinese, a lungo confinata ai produttori o ai fornitori di batterie con l’avvento dei veicoli elettrici, si sta ora allargando al campo dei produttori di apparecchiature, in particolare per tecnologie elettroniche avanzate e software. Una nuova linea del fronte che merita di essere scrutata con attenzione dall’Europa. Ricordiamo che Stellantis punta forte sulla Cina per aumentare le sue quote di mercato nei prossimi anni.

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares ha previsto un piano ad hoc per sfondare definitivamente in quel mercato. Oltre che sulla produzione di auto in loco grazie alla Joint Venture con DongFeng si punterà forte sulle esportazioni di auto in particolare di auto premium e di lusso che garantiscono una maggiore redditività in un paese in cui vi è il più alto numero di milionari al mondo.