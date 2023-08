Sainz ottimista in vista del GP d’Olanda: “La Ferrari può lottare per il podio”

Carlos Sainz spera di sfruttare la forza della sua Ferrari SF-23 questo fine settimana. Lo spagnolo sa che con un buon giro di qualifica potrebbe qualificarsi per il podio nel Gran Premio di Zandvoort, anche se il passo gara delle monoposto del cavallino rampante quest’anno non è dei migliori. Tutti i componenti della scuderia di Maranello sono concentrati principalmente sui miglioramento durante la gara di domenica, senza lasciare andare il vantaggio che hanno sabato.

Sainz pensa che in Olanda le caratteristiche del tracciato potrebbe rendere la Ferrari più competitiva

Sainz ricorda che la mancanza di continuità è il principale punto debole della SF-23, ma ora arrivano su un circuito dove potrebbero sfruttare quel buon ritmo sul giro di cui dispongono. Il madrileno sa che con un buon giro in Q3 sarebbero in lotta per il podio se non avranno grossi problemi di degrado, dato che sorpassare in quella pista non sarà facile.

“Non è un segreto che quest’anno ci è mancata costanza a livello della macchina. È difficile prevedere i circuiti dove andremo bene e dove no. In Ungheria ci aspettavamo di andare bene e a Spa ci aspettavamo di andare un po’ peggio ed invece è accaduto tutto il contrario. Queste sono cose che non possiamo prevedere bene e su cui stiamo lavorando,” ha spiegato Sainz nella conferenza stampa della FIA prima del GP d’Olanda.

“La cosa positiva è che la macchina ci offre buone possibilità in qualifica e possiamo andare avanti rispetto a ciò che il nostro ritmo di gara ci consente. Se faremo un buon giro sabato, possiamo resistere in gara e ottenere un podio se non abbiamo troppi problemi. Siamo concentrati per allestire una buona macchina per la gara e sfruttare quel buon ritmo in un giro”, ha aggiunto. Sainz ricorda che ogni fine settimana provano cose diverse nelle prove libere per capire meglio la macchina e ciò di cui hanno bisogno per dare la caccia alla Red Bull. La Scuderia pensa già soprattutto al 2024, ma in questa stagione ha ancora cose interessanti per cui lottare e anche se non sa quanto bene potrà fare a Zandvoort, darà il massimo