Maserati MCXtrema: svelata la nuova supercar da corsa del Tridente

In un evento senza precedenti, il 18 agosto, l’esclusiva cornice di The Quail – celebrazione annuale dell’eccellenza nel design e nell’ingegneria automobilistica – ha svelato al mondo l’ultima meraviglia del costruttore modenese: la Maserati MCXtrema.

La nuova supercar, un vero mostro da pista con una potenza di ben 740 CV, unisce design audace ed elegante allo stesso tempo, non essendo però destinata alle strade pubbliche.

Maserati MCXtrema: ecco l’ultimo bolide da pista del marchio modenese

Questa edizione limitata, prodotta in soli 62 esemplari, rappresenta la visione più audace del Tridente. Concepita per una clientela esclusiva e particolarmente esigente, la nuova MCXtrema si distingue per le sue prestazioni straordinarie, l’essenza del lusso made in Italy e un’esperienza di guida senza eguali.

Il nuovo gioiello del brand di Stellantis, realizzato per gli appassionati di auto d’epoca e per i fedeli della casa automobilistica modenese, promette di essere la stella di ogni garage. Si presta perfettamente per scatenarsi sui tracciati più avvincenti durante test privati, sottolineando l’impegno del brand modenese verso l’innovazione e l’eccellenza.

Il risultato di una collaborazione tra il Centro Stile e il team di ingegneri Maserati, la nuova Maserati MCXtrema è destinata a portare avanti l’illustre eredità della MC12 nel mondo delle competizioni, segnando un nuovo capitolo per le future produzioni racing dello storico marchio italiano.

Le parole di Davide Grasso

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha espresso il suo entusiasmo per questa creazione, sottolineando come la MCXtrema rappresenti una nuova direzione per il marchio. Con un design innovativo e delle prestazioni spettacolari, l’auto simboleggia il DNA sportivo del marchio modenese e stabilisce nuovi standard per la produzione motoristica di lusso.

Il nuovo modello, presentato durante la Monterey Car Week 2023, non è solo un’auto, ma una testimonianza dell’ingegno e della maestria del produttore modenese nel mondo delle auto di lusso.