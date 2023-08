Maserati collabora con Future Energy per elettrificare la rete di concessionari

Maserati, il marchio automobilistico italiano che punta sul lusso e sulle prestazioni, che come sappiamo fa parte del Gruppo Stellantis, ha annunciato ufficialmente una partnership con Future Energy per elettrificare la propria rete di concessionari. Future Energy è un’azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche e dell’IoT con sede nel Michigan, specializzata nell’aiutare concessionari di automobili e altre aziende pianificando le proprie infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per il presente e il futuro, eseguendo servizi di installazione specializzati e fornendo software per automatizzare e gestire i caricabatterie e l’utilizzo dell’energia.

Riconoscendo le preferenze in evoluzione dei consumatori e la crescente domanda di veicoli elettrici, Maserati introdurrà la GranTurismo Folgore 100 per cento elettrica e il SUV Grecale Folgore. La visione della casa automobilistica del tridente si estende oltre i singoli modelli, poiché l’intera gamma sarà disponibile in versione completamente elettrica entro il 2025, con il marchio stesso che passerà a una gamma completamente elettrica entro il 2030. Ciò è in linea anche con il piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Si tratta di un obiettivo certamente ambizioso ma che il marchio automobilistico di Modena pensa di poter raggiungere senza problemi nel corso dei prossimi anni.

“Siamo onorati di collaborare con Maserati, un marchio lungimirante che sta aprendo la strada all’elettrificazione per i marchi di lusso”, ha affermato nelle scorse ore Michael Abraham, Jr., COO di Future Energy. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di ciò dalla casa automobilistica del Tridente che rappresenta l’unico vero marchio automobilistico di lusso tra quelli presenti all’interno del gruppo Stellantis e che certamente anche nei prossimi anni vuole continuare ad essere uno dei principali protagonisti del settore automobilistico.