Il motore 1.0 TSI Volkswagen scampa all’Euro 7: su quali modelli resterà

Lo davano per spacciato e con il cartellino dell’Euro 7 tra le cause del decesso. Invece, il motore 1.0 TSI tre cilindri del Gruppo Volkswagen ha deciso di sorprendere tutti, proprio dopo l’indiscrezione sulla sua dipartita, una resurrezione in piena regola tra le difficoltà con le burocrazie di Bruxelles.

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Stefan Voswinkel, l’uomo che a Wolfsburg gestisce la comunicazione di prodotto, ha smesso di giocare a nascondino. Il piccolo simbolo del downsizing non va in pensione. Merito di un regolamento europeo che, dopo i ruggiti iniziali che ne decretavano la condanna a morte, è diventato molto più gestibile nelle sue bozze definitive.

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Le parole di Voswinkel sono una confessione: avevamo smesso di svilupparlo perché i paletti iniziali erano semplicemente insostenibili. Poi la politica ha fatto un passo indietro e noi abbiamo riacceso le luci nel reparto ricerca e sviluppo. Il piccolo motore Volkswagen ha ancora fiato nei polmoni, ma non lo vedremo di certo fare la voce grossa ai piani alti.

La sopravvivenza del 1.0 TSI risulta infatti un esilio dorato nei quartieri meno pretenziosi del mercato. Se per anni ha spinto con onestà versioni d’attacco di icone come Volkswagen Golf, Audi A3, Skoda Octavia o SEAT Leon, oggi quel tempo è finito. In quel segmento, il tre cilindri ha dovuto cedere il passo al fratello maggiore, il 1.5 TSI da quattro cilindri, che si è preso il trono con potenze da 114 o 148 CV, lasciando i sogni di gloria alle potenze dell’EA888 della Golf R.

Il rifugio del piccolo TSI oggi si chiama Segmento B. È lì, tra Polo, T-Cross, Skoda Fabia e SEAT Ibiza, che questo motore continuerà a combattere la sua battaglia quotidiana contro le emissioni e i costi di produzione. Lo troveremo ancora nelle versioni da 94 e 114 CV, pronto a garantire quella compattezza che è diventata il suo scudo spaziale. Parliamo però di un motore declassato e, quindi, anche ridimensionato nel prestigio.

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Il 1.0 TSI resta un pilastro per chi cerca l’efficienza senza fronzoli. È il motore che ha segnato un’epoca e che, nonostante le smentite e i necrologi anticipati, non ha ancora intenzione di restare in silenzio.