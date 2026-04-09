Nuova Jeep Cherokee: il nuovo motore ibrido da 1,6 litri convince gli americani: “Fluido, silenzioso ed efficiente”

Il motore termico torna al centro della scena in Stellantis grazie alla nuova Jeep Cherokee ibrida, che abbina il motore turbo benzina da 1,6 litri di casa Stellantis a un sistema elettrificato pensato soprattutto per l’efficienza e il comfort quotidiano.

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La nuova Jeep Cherokee è dotata di un nuovo propulsore ibrido a basso consumo, basato sul motore a benzina da 1,6 litri

Sul piano dei numeri, il motore termico sviluppa 180 CV e 300 Nm di coppia, mentre la potenza complessiva del sistema arriva a 213 CV con 312 Nm. La trasmissione è affidata a un cambio eCVT, con trazione integrale 4×4 di serie. Non è una configurazione pensata per impressionare con accelerazioni brutali o ambizioni sportive, quanto piuttosto per accompagnare la guida con naturalezza, riducendo consumi e stress nell’uso di tutti i giorni.

Ed è proprio questo l’aspetto che ha colpito la stampa americana. Le prime prove descrivono la nuova Cherokee come un SUV molto più raffinato rispetto al passato, soprattutto nella gestione della componente ibrida. Car and Driver ha parlato di una guida sorprendentemente piacevole, sottolineando come il sistema appaia ben calibrato fin dai primi chilometri. Anche Edmunds ha promosso l’integrazione tra motore elettrico e motore a combustione, definendola nettamente migliore rispetto alle precedenti ibride plug-in Jeep. In altre parole, il nuovo sistema Hybrid convince non tanto per lo sprint, quanto per la qualità dell’esperienza al volante.

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Un altro tema centrale è il consumo. Jeep dichiara una media di 6,4 litri ogni 100 chilometri, dato che negli Stati Uniti è stato accolto come un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. Per molti osservatori, è questo il vero punto di forza del progetto: offrire una soluzione concreta a chi vuole ridurre i costi di gestione senza passare subito all’elettrico puro.

Qualche critica non manca. MotorTrend osserva che alle alte velocità manca un po’ di spinta, specialmente considerando la presenza del turbo e del supporto elettrico. Ma nello stesso tempo riconosce alla Cherokee una maggiore silenziosità, una migliore fluidità e un comfort superiore.

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Guardando all’Europa, un sistema 1.6 Turbo Hybrid di questo tipo potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Sarebbe una proposta sensata per modelli Stellantis come Peugeot 3008, 5008, 408 o Citroën C5 Aircross, intercettando chi cerca un compromesso intelligente tra benzina tradizionale, elettrificazione e praticità reale.